Política

Turquía valora la posición de Vietnam en el ámbito internacional

Turquía valora altamente los destacados logros socioeconómicos de Vietnam y el creciente prestigio del país en el escenario internacional, afirmó la viceministra de Asuntos Exteriores de Turquía, Berris Ekinci, durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), celebrada en el Museo de Etnografía de Ankara.

Las torres gemelas de la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), en Ankara, se iluminan con los colores y la imagen de la bandera nacional de Vietnam. (Fuente: Embajada de Vietnam en Turquía)
Las torres gemelas de la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), en Ankara, se iluminan con los colores y la imagen de la bandera nacional de Vietnam. (Fuente: Embajada de Vietnam en Turquía)

Ankara (VNA) - Turquía valora altamente los destacados logros socioeconómicos de Vietnam y el creciente prestigio del país en el escenario internacional, afirmó la viceministra de Asuntos Exteriores de Turquía, Berris Ekinci, durante la ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), celebrada en el Museo de Etnografía de Ankara.

Durante el acto, la vicecanciller Berris Ekinci afirmó que Turquía concede gran importancia al fortalecimiento de la confianza política y está dispuesta a trabajar estrechamente con Vietnam para aprovechar el potencial de cooperación en sectores clave.

Asimismo, destacó que la amistad tradicional y la cooperación multifacética entre ambos países se han desarrollado de manera sólida y sustancial, y expresó su confianza en las perspectivas de una cooperación sostenible en el futuro.

Por su parte, la embajadora de Vietnam en Turquía, Dang Thi Thu Ha, repasó la trayectoria de la cooperación bilateral desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1978. Señaló que los vínculos entre Vietnam y Turquía evolucionan positivamente en diversos ámbitos, especialmente en materia político-diplomática, económica y comercial, así como de defensa y seguridad. En esta ocasión, felicitó a Turquía por su incorporación como Socio de Diálogo Sectorial de la ASEAN.

La embajadora Dang Thi Thu Ha también destacó el vínculo espiritual entre el Presidente Ho Chi Minh y el líder Mustafa Kemal Atatürk, basado en valores compartidos como la paz, la independencia y la libertad. Según afirmó, este vínculo constituye un puente espiritual que contribuye a estrechar la amistad entre ambos pueblos.

A la celebración del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam, organizada por la Embajada de Vietnam en Turquía, asistieron la viceministra de Asuntos Exteriores de Turquía, Berris Ekinci, numerosos embajadores acreditados en Ankara, representantes del Parlamento, ministerios, organismos y autoridades locales, así como miembros de la comunidad vietnamita en Turquía. El acto se desarrolló en un ambiente solemne y cargado de significado histórico, y ofreció un destacado programa artístico y una muestra gastronómica que puso de relieve la riqueza de la identidad y las tradiciones culturales de Vietnam.

Los asistentes disfrutaron de un programa cultural que combinó expresiones artísticas de Vietnam y Turquía, además de platos tradicionales vietnamitas como pho (fideos de arroz), banh mi, nem (rollitos de primavera) y brochetas de cerdo con hierba limón.

Con motivo del Día Nacional de Vietnam, las torres gemelas de la Unión de Cámaras y Bolsas de Productos Básicos de Turquía (TOBB), en Ankara, se iluminaron con los colores y la imagen de la bandera nacional de Vietnam, como símbolo de la creciente amistad y cooperación entre ambos países./.

VNA
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