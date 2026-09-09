Premier vietnamita pide completar las leyes sobre tierras, vivienda e inmobiliario para liberar recursos

Hanoi (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung presidió esta mañana una reunión con los ministerios y organismos pertinentes para revisar los proyectos de Ley de Tierras (enmendada), Ley de Vivienda (enmendada) y Ley de Negocios Inmobiliarios (enmendada), antes de que los organismos encargados de su elaboración finalicen los expedientes para someterlos al Gobierno y posteriormente a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación.



Le Minh Hung destacó que las tres leyes están estrechamente vinculadas y desempeñan un papel fundamental en la movilización de recursos para responder a las exigencias de crecimiento de “dos dígitos”. Asimismo, subrayó que sus disposiciones tendrán un amplio impacto en los ciudadanos, las organizaciones, los inversores, la economía, la seguridad y la defensa.



La modificación y promulgación coordinada de las tres leyes en 2026 constituye una exigencia del Comité Central, con el objetivo de eliminar los cuellos de botella y movilizar los recursos de tierras, vivienda e inmobiliario para el desarrollo, así como garantizar el derecho de los ciudadanos a disponer de una vivienda legal conforme a la Constitución.



Tras escuchar los informes y las opiniones formuladas en la reunión, el primer ministro valoró los esfuerzos y la celeridad de los ministerios y organismos en la revisión integral del sistema jurídico, la elaboración de los proyectos, la organización de seminarios y conferencias y la recopilación de opiniones de ministerios, sectores, localidades, grupos afectados y diputados de la Asamblea Nacional.



El jefe de Gobierno pidió a los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente y de Construcción incorporar plenamente las opiniones formuladas en la reunión y coordinar la revisión de los proyectos para garantizar que estos, junto con las leyes relacionadas y sus documentos de orientación, concreten plenamente las directrices del Comité Central, las orientaciones del Buró Político y las conclusiones del secretario general del Partido y presidente de la República, To Lam.



Asimismo, exigió cumplir estrictamente los procedimientos establecidos para la elaboración y presentación de los proyectos de ley, especialmente los principios y normas sobre el control del poder en la elaboración legislativa. Las consultas sobre las tres leyes deberán realizarse de manera amplia y sustantiva, con la participación de los grupos afectados, expertos, científicos, organizaciones, asociaciones y colectivos. Al recabar la opinión de la población, se deberán explicar claramente los objetivos y el contenido de las políticas para evitar interpretaciones divergentes o confusiones.



El primer ministro instó a los organismos encargados de la elaboración de los proyectos a estudiar, incorporar y explicar de manera completa y convincente las opiniones recibidas, sobre bases políticas, jurídicas y científicas, para garantizar que las leyes, una vez aprobadas, se apliquen efectivamente y tengan resultados concretos.



También pidió evaluar plenamente el impacto de las políticas y revisar cuidadosamente las disposiciones transitorias, a fin de evitar vacíos o conflictos jurídicos durante su aplicación que puedan afectar los derechos e intereses legítimos de las organizaciones y los particulares.



El Ministerio de Justicia, en coordinación con las carteras de Agricultura y Medio Ambiente, de Construcción y de Finanzas, y los organismos pertinentes, deberá revisar y garantizar la coherencia y uniformidad del sistema jurídico una vez aprobados los proyectos de ley, evitando que las nuevas normas no puedan aplicarse debido a obstáculos derivados de otras leyes relacionadas.



En cuanto a contenidos específicos, Le Minh Hung pidió determinar claramente qué grupos de políticas deben incorporarse a los proyectos de ley y cuáles deben regularse en los documentos de orientación.

Asimismo, insistió en la necesidad de reducir y simplificar realmente los procedimientos administrativos y las condiciones de negocio, evitando que las medidas de simplificación adoptadas a nivel central se traduzcan en un aumento de requisitos a nivel local que genere nuevos obstáculos al desarrollo.



El primer ministro también exigió acelerar la construcción, perfeccionamiento, conexión e interconexión de los datos sobre tierras, vivienda e inmobiliario.



Según la distribución de tareas, los viceprimeros ministros encargados de los distintos ámbitos continuarán dirigiendo el proceso. El Ministerio de Justicia deberá enviar con urgencia los informes de evaluación, mientras que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y el de Construcción deberán completar los proyectos de ley y presentarlos al Gobierno antes del 11 de septiembre de 2026, para completar los procedimientos conforme a la normativa y presentarlos en la sesión temática del Gobierno sobre legislación en este mes.



Está previsto que los tres proyectos de ley sean sometidos a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación en el segundo período de sesiones, a finales de 2026./.