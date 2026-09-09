La juventud aporta un nuevo impulso a las relaciones Vietnam-Francia

París (VNA) - Pierre Journoud, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Montpellier Paul-Valéry y presidente de la Asociación Iniciativas Francia-Vietnam (IFV), destacó la necesidad de promover una mayor participación de los jóvenes en las relaciones entre ambos países mediante proyectos de intercambio en educación, arte, deporte, arquitectura, memoria histórica y, especialmente, iniciativas orientadas al futuro.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) antes de la visita oficial a Francia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, Journoud, responsable del programa universitario DU Tremplin sobre Vietnam y la cooperación con este país, señaló que los jóvenes no deben limitarse a participar en actividades de conmemoración del pasado. Incluso en el ámbito de la memoria histórica, su participación sigue siendo insuficiente.



A partir de su experiencia, explicó que él y su esposa participan en proyectos de intercambio educativo, cultural y universitario que permiten a jóvenes, adolescentes y estudiantes franceses y vietnamitas conocer el otro país, en muchos casos por primera vez, y acercarse a su historia y realidad.



Según el profesor, las instituciones educativas francesas y francófonas en Vietnam cuentan con una larga trayectoria, mientras que el aprendizaje del vietnamita y de la historia de Vietnam en Francia resulta más difícil, especialmente fuera de París.



En la capital francesa se concentran instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas y Civilizaciones Orientales (INALCO), la Universidad Paris Cité y la Escuela Práctica de Altos Estudios (EPHE). Junto con Marsella, París es también uno de los principales centros históricos de la inmigración vietnamita. En Lyon, Toulouse, Burdeos y Montpellier existen clases de vietnamita, principalmente organizadas por asociaciones.



En 2019, la Universidad Montpellier Paul-Valéry creó el primer programa universitario de Francia dedicado íntegramente a Vietnam, que se prepara para iniciar su séptimo año consecutivo. Aunque cuenta con un número modesto de estudiantes, sus perfiles reflejan la diversidad de los vínculos entre ambos países: jóvenes franceses interesados en Vietnam, personas de origen vietnamita que buscan recuperar sus vínculos con la lengua y cultura de sus antepasados, franceses con cónyuges vietnamitas, personas de origen vietnamita adoptadas por familias francesas y quienes han trabajado o prevén trabajar en Vietnam.



Journoud señaló que muchos de estos vínculos se mantienen después de los estudios, contribuyendo a fortalecer las relaciones entre las nuevas generaciones. Añadió que el desarrollo de Vietnam y sus avances diplomáticos, económicos y culturales están generando un atractivo fuerte y duradero entre los franceses, un verdadero “poder blando”, en un contexto de creciente número de viajeros franceses al país asiático.



Por ello, consideró prioritario impulsar proyectos que faciliten encuentros entre jóvenes franceses y vietnamitas en educación, arte, deporte, arquitectura y memoria histórica, pero sobre todo en iniciativas orientadas al futuro.



Respecto a los intercambios de alto nivel, el profesor destacó que las visitas de dirigentes proporcionan importantes impulsos a las relaciones bilaterales. Sin embargo, entre estos encuentros, los intercambios entre los pueblos desempeñan un papel fundamental para mantener y profundizar los vínculos, aumentar el conocimiento mutuo y reforzar la conexión entre dos países que aún tienen mucho que compartir./.

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