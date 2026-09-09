Presidente del Parlamento de Vietnam visita en Ulán Bator la escuela que lleva el nombre de Ho Chi Minh

Ulán Bator (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa visitaron este 9 de septiembre la Escuela Integral Nº 14 Ho Chi Minh, en Ulán Bator, en el marco de su visita oficial a Mongolia.



Durante el recorrido, Tran Thanh Man y su esposa, junto con la delegación de alto nivel de Vietnam, depositaron flores ante el

monumento a Ho Chi Minh y visitaron la Sala Tradicional Ho Chi Minh.



El presidente de la Asamblea Nacional dejó además un mensaje en el libro de visitas, en el que expresó su emoción por acudir a la escuela que lleva el nombre del líder vietnamita y destacó su papel como símbolo vivo de la tradicional amistad, solidaridad y estrechos lazos entre los pueblos de Vietnam y Mongolia.



Valoró los esfuerzos de la dirección y el profesorado del centro por acercar a las jóvenes generaciones mongolas al pensamiento, la ética y la trayectoria de Ho Chi Minh, así como por preservar y difundir la cultura y la amistad entre ambos países a través de sucesivas generaciones de estudiantes.



Al visitar la escuela, Tran Thanh Man destacó el significado especial de este centro educativo para las relaciones entre Vietnam y Mongolia. Recordó que Ho Chi Minh fue el líder querido del pueblo vietnamita, héroe de la liberación nacional y personalidad cultural mundial, y que en julio de 1955 realizó la primera visita oficial de un dirigente vietnamita a Mongolia, sentando una base importante para las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación entre ambos pueblos.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su esposa escuchan la presentación de documentos sobre Ho Chi Minh en la Sala Tradicional de la escuela. (Foto: VNA)



En nombre de los dirigentes del Partido, el Estado y la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man felicitó y reconoció los logros alcanzados por profesores y alumnos de la escuela en la labor educativa, que contribuye a profundizar el entendimiento y la confianza mutuos entre los pueblos de ambos países.



El titular del Legislativo vietnamita alentó a los docentes a seguir formándose, perfeccionar sus conocimientos profesionales y renovar de manera creativa los métodos de enseñanza y aprendizaje para inspirar a los alumnos y fomentar su patriotismo. A los estudiantes les pidió continuar poniendo en práctica y difundiendo las cinco enseñanzas de Ho Chi Minh, esforzarse en los estudios y la formación y convertirse en ciudadanos destacados que contribuyan al desarrollo de Mongolia y al fortalecimiento de la asociación integral entre ambos países.



Asimismo, instó al Gobierno de Mongolia y a las autoridades de Ulán Bator a seguir prestando atención y facilitando las condiciones necesarias para que la Escuela Integral Nº 14 Ho Chi Minh eleve la calidad de la educación, se convierta en uno de los centros educativos destacados del país y continúe siendo un símbolo de la amistad entre Vietnam y Mongolia.



Como reconocimiento a los resultados alcanzados y para apoyar al profesorado y al alumnado, Tran Thanh Man entregó 10.000 dólares a la escuela para la adquisición de equipamiento docente de cara al año académico 2026-2027.



Fundada en 1949, la Escuela Integral Nº 14 es uno de los centros de formación de talentos de Mongolia. Con motivo del 90º aniversario del nacimiento de Ho Chi Minh, las autoridades mongolas aprobaron que la escuela llevara su nombre. En 2009 se construyó en su recinto el monumento a Ho Chi Minh y en 2017 se inauguró la Sala Tradicional dedicada al supremo líder vietnamita.



Entre sus principales actividades, la escuela organiza concursos de dibujo y redacción sobre Vietnam, así como actividades para aprender canciones y danzas vietnamitas y conocer la cultura y las tradiciones del país. El centro también mantiene una estrecha cooperación con la Embajada de Vietnam en Mongolia para organizar actividades destinadas a acercar a los estudiantes al país y al pueblo vietnamitas./.