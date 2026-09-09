Vietnam y Francia abren un nuevo espacio de cooperación estratégica con la mirada puesta en un futuro próspero

Hanoi (VNA) - Vietnam y Francia se disponen a abrir un nuevo espacio de cooperación estratégica, centrado en tecnologías de vanguardia, gobernanza global y nuevos ámbitos de colaboración, con el objetivo de dar un impulso más sustantivo y duradero a la Asociación Estratégica Integral y avanzar hacia un futuro de prosperidad compartida.

Tras su visita de Estado a la Federación de Rusia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa, junto con una delegación de alto nivel, realizarán una visita oficial a Francia y participarán en la Cumbre Internacional sobre el Espacio en París.



Una sólida base de confianza



Vietnam y Francia establecieron relaciones diplomáticas el 12 de abril de 1973 y elevaron sus vínculos a una asociación estratégica en 2013. En octubre de 2024, durante la visita de To Lam a Francia, ambos países acordaron elevar las relaciones a una Asociación Estratégica Integral, convirtiendo a Francia en el primer país de la Unión Europea (UE) en alcanzar este nivel de cooperación con Vietnam.

El intenso intercambio de visitas y contactos de alto nivel refleja la firme voluntad política de ambas partes. To Lam y el presidente Emmanuel Macron se reunieron por primera vez en octubre de 2024 y volvieron a mantener conversaciones durante la visita de Estado del mandatario francés a Vietnam en mayo de 2025. El actual viaje a París constituye su tercer encuentro en menos de dos años.

Las visitas de dirigentes de los Gobiernos y parlamentos de ambos países también han contribuido a reforzar la confianza política, incluida la del entonces ministro de las Fuerzas Armadas de Francia, Sébastien Lecornu, quien asistió en Vietnam a la conmemoración del 70º aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu en 2024.



De los compromisos a proyectos concretos



La nueva etapa de cooperación ofrece oportunidades para traducir los compromisos políticos en proyectos concretos con beneficios prácticos para ambas partes.

En economía, comercio e inversión, Francia es actualmente el cuarto socio comercial de Vietnam dentro de la UE. El intercambio bilateral alcanzó 6,3 mil millones de dólares en 2025, un 16,4% más que en 2024, y 3,66 mil millones de dólares en los primeros seis meses de 2026, un aumento interanual del 26,4%.

Francia ocupa el puesto 16 entre 153 países y territorios inversores en Vietnam, con 746 proyectos vigentes y un capital registrado de alrededor de 4 mil millones de dólares.

Francia figura además entre los principales donantes europeos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) para Vietnam, con compromisos medios superiores a 100 millones de euros anuales desde 2002. Entre los proyectos destaca la línea ferroviaria urbana Nhon-Estación de Hanoi, cuyo diseño fue asesorado por la empresa francesa Systra. En el marco de la Asociación para una Transición Energética Justa (JETP), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) también ha desembolsado más de dos tercios de los fondos comprometidos hace cuatro años para apoyar proyectos vietnamitas de energías renovables, como la eólica, solar e hidroeléctrica.

En el sector sanitario, cobra nuevo impulso el proyecto de construcción de una planta de producción de vacunas a gran escala en Ciudad Ho Chi Minh, fruto de la cooperación entre la empresa vietnamita VNVC y el grupo francés Sanofi. El proyecto contribuirá a garantizar un suministro de vacunas de alta calidad para proteger la salud de la población.

En el transporte, además de la cooperación de larga data con Airbus en el sector de la aviación, empresas francesas como Alstom y la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) mantienen conversaciones para compartir con Vietnam tecnología y capacidades de gestión de sistemas ferroviarios de alta velocidad.

La educación y la ciencia y tecnología siguen siendo otros pilares destacados. Francia recibe actualmente entre 6.000 y 7.000 estudiantes vietnamitas, lo que la sitúa en el quinto lugar a nivel mundial. Ambos países gestionan tres centros educativos de excelencia: la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi, el Centro Franco-Vietnamita de Formación en Gestión y el Programa de Formación de Ingenieros de Alta Calidad.

Francia se ha comprometido a duplicar para 2030 los intercambios de alumnos y estudiantes entre ambos países. La prevista firma del acuerdo para poner en marcha el Programa de Asociación Hubert Curien Francia-Vietnam contribuirá también a facilitar los intercambios académicos de largo plazo entre investigadores.

A ello se suma una red de cooperación entre localidades, desarrollada de manera constante desde la década de 1990, así como una comunidad de unos 350.000 vietnamitas y personas de origen vietnamita profundamente integrada en la sociedad francesa. Estos vínculos constituyen un puente duradero entre ambos pueblos.



Nuevas fronteras: espacio y tecnologías estratégicas



Uno de los aspectos destacados de la agenda es la participación de To Lam en la Cumbre del Espacio en París, por invitación del presidente Emmanuel Macron.

Se trata de la primera cumbre mundial a nivel de jefes de Estado dedicada al espacio, impulsada por Francia para abordar los desafíos concretos de la gobernanza espacial. El espacio, considerado un patrimonio común de la humanidad, afronta actualmente el riesgo de una explotación monopolizada por determinados países y empresas privadas.

La cumbre prevé considerar tres proyectos de declaración sobre la coordinación del sistema de vigilancia espacial, los datos científicos espaciales y el marco jurídico aplicable a las radiofrecuencias destinadas a las actividades espaciales.

La participación de Vietnam refleja su visión estratégica y voluntad de integrarse activamente en la comunidad internacional al más alto nivel, así como de aportar una voz responsable a la construcción de reglas, normas y mecanismos de gobernanza mundial del espacio, orientados a garantizar su uso pacífico, seguro y equitativo por todos los países.

La cooperación espacial abre también perspectivas para un salto cualitativo en la colaboración tecnológica. Según el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, ambos países deben avanzar de la investigación académica hacia la investigación conjunta y la transferencia de tecnologías fundamentales en sectores prioritarios como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la tecnología cuántica, el espacio, las infraestructuras de transporte y las energías renovables.



Escribir un nuevo capítulo de amistad



Al recordar la trayectoria de las relaciones bilaterales, el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet, evocó una imagen de gran significado: durante la conmemoración del 70º aniversario de la Victoria de Dien Bien Phu, jóvenes soldados vietnamitas ayudaron a veteranos franceses de más de 90 años bajo el sol de Dien Bien Phu. Para el diplomático, esta escena simboliza la reconciliación, el cierre del pasado y la voluntad de ambos pueblos de avanzar juntos hacia un futuro mejor.

Con una relación cimentada durante más de medio siglo, una confianza política cada vez más sólida y un marco de Asociación Estratégica Integral al más alto nivel, la cooperación bilateral cuenta con condiciones favorables para materializar plenamente una nueva visión de colaboración.

Este hito contribuirá a que Vietnam y Francia se conviertan en puentes estratégicos entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la UE, al tiempo que favorecerá el desarrollo de ambos países y contribuirá a la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y en el mundo./.