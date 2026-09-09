Comunidad vietnamita en República Checa muestra un firme apoyo a mares e islas de su patria

Praga (VNA) – La comunidad vietnamita en la República Checa sigue demostrando su profundo vínculo con la patria, especialmente con sus mares e islas, mediante diversas actividades concretas y significativas, como quedó de manifiesto en el segundo congreso del Club Hoang Sa-Truong Sa para el mandato 2026-2031, celebrado el 8 de septiembre en Praga.



Al intervenir en el evento, el embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, expresó su profunda emoción al recordar, a través de las imágenes presentadas, las actividades desarrolladas por el club en los últimos años, especialmente las realizadas en respuesta al despliegue ilegal por parte de China de la plataforma petrolífera Haiyang Shiyou-981 en aguas vietnamitas.



El embajador valoró positivamente las actividades del club, señalando que reflejan el profundo afecto de los vietnamitas residentes en la República Checa hacia la patria, contribuyen a estrechar los vínculos entre la comunidad vietnamita en el extranjero y el país, y fortalecen el sentido de responsabilidad y el amor por los mares e islas de Vietnam.



Asimismo, señaló que los recientes acontecimientos y conflictos en el mar Rojo y el estrecho de Ormuz han puesto de manifiesto la importancia estratégica de las rutas marítimas para el comercio mundial. El Mar del Este constituye una de las principales rutas de navegación internacional, afirmó, subrayando la importancia de proteger los mares e islas de Vietnam y salvaguardar la soberanía nacional.



También destacó la atención que el Partido y el Estado prestan a las cuestiones marítimas e insulares, y reconoció el patriotismo y las valiosas contribuciones de los vietnamitas en el extranjero, incluidos los que residen en la República Checa.



Tran Van Dang, presidente de la Unión de Asociaciones Vietnamitas en la República Checa, felicitó al club por los resultados alcanzados durante el mandato anterior y expresó su esperanza de que la nueva directiva siga fortaleciendo los vínculos dentro de la comunidad y organice actividades cada vez más concretas y eficaces.



El presidente del club, Nguyen Ngoc Binh, afirmó que la organización continuará trabajando para construir una comunidad vietnamita unida, sensibilizar a sus miembros, impulsar la educación y los intercambios sobre los mares e islas de Vietnam, especialmente Hoang Sa y Truong Sa, y movilizar apoyo para los soldados y residentes de Truong Sa, así como para el personal destinado en la plataforma DK1.



El club también prevé reforzar los vínculos entre quienes han participado en visitas a Truong Sa y alentar a más jóvenes a involucrarse en estas iniciativas. A partir de 2027, se prevé que jóvenes miembros destacados se incorporen anualmente a las delegaciones de trabajo que visiten Truong Sa, brindándoles la oportunidad de conocer de cerca y experimentar directamente la realidad del archipiélago.



El congreso eligió una nueva junta directiva para el mandato 2026-2031. La nueva directiva continuará impulsando actividades en favor de la patria y contribuirá a fortalecer la solidaridad y la cohesión de la comunidad vietnamita en la República Checa./.

VNA