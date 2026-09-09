Economía

Vietnam y Túnez buscan impulsar la cooperación en comercio e inversión

El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Túnez, Nguyen Nam Duong, realizó una visita de trabajo a Túnez del 6 al 8 de septiembre con el objetivo de promover la cooperación bilateral y fortalecer los vínculos entre las autoridades y las comunidades empresariales de ambos países.

El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Túnez, Nguyen Nam Duong, presenta el entorno de inversión y negocios en Vietnam. (Fuente: Embajada de Vietnam en Egipto)
El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Túnez, Nguyen Nam Duong, presenta el entorno de inversión y negocios en Vietnam. (Fuente: Embajada de Vietnam en Egipto)

El Cairo (VNA) – El embajador de Vietnam en Egipto, concurrente en Túnez, Nguyen Nam Duong, realizó una visita de trabajo a Túnez del 6 al 8 de septiembre con el objetivo de promover la cooperación bilateral y fortalecer los vínculos entre las autoridades y las comunidades empresariales de ambos países.

El embajador entregó el día 7 de septiembre una copia de sus cartas credenciales al secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Migración y Tunecinos en el Extranjero, Mohamed Ben Ayed.

Ambas partes destacaron la importancia de intensificar el intercambio de delegaciones y las visitas de alto nivel, ampliar la cooperación en diversos ámbitos y coordinarse estrechamente en los foros internacionales.

Asimismo, acordaron impulsar la organización de la cuarta reunión de la Comisión Mixta Vietnam-Túnez y de la primera consulta política, así como ampliar la cooperación en materia de educación y formación de recursos humanos.

Durante la visita, Nguyen Nam Duong mantuvo también reuniones de trabajo con la Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras de Túnez (FIPA), el Centro de Promoción de Exportaciones (CEPEX), la Cámara de Comercio e Industria de Túnez (CCIT) y la Confederación Tunecina de Industria, Comercio y Artesanía (UTICA).

Las partes intercambiaron opiniones sobre el entorno de inversión y negocios y las oportunidades de vinculación empresarial, e identificaron varios sectores con potencial de cooperación, entre ellos la externalización de servicios de software, los vehículos eléctricos, los textiles y la confección, el aceite de oliva, la agricultura y la energía.

El embajador Nguyen Nam Duong y el vicepresidente de la UTICA, Mohamed Kooli, copresidieron el 8 de septiembre una reunión con empresas tunecinas interesadas en el mercado vietnamita, celebrada en la sede de la organización.

El diplomático presentó a los participantes información sobre el entorno de inversión y negocios de Vietnam y las relaciones comerciales bilaterales, además de responder a las preguntas planteadas por las empresas.

Las empresas tunecinas valoraron positivamente la estabilidad política y social de Vietnam, así como sus esfuerzos de reforma e innovación y la creciente apertura de su economía. También expresaron su interés en organizar próximamente una delegación empresarial a Vietnam para explorar oportunidades de cooperación y establecer contactos con empresas vietnamitas y organismos de promoción comercial e industrial.

La visita se produjo en un momento en que Vietnam y Túnez se preparan para conmemorar en 2027 el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, con el objetivo compartido de seguir impulsando una cooperación más práctica, sustancial y eficaz./.

VNA
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