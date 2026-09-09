Destacan papel de FPT en la expansión tecnológica de Vietnam en Corea del Sur

Seúl (VNA) – En el marco de la visita oficial a Corea del Sur del presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung visitó la oficina del grupo vietnamita líder en servicios de tecnología de información FPT en este país (FPT Korea).



Durante la cita efectuada la víspera, Quoc Dung elogió el progreso de FPT en el mercado surcoreano y expresó su esperanza de que el grupo fortalezca el intercambio de tecnologías avanzadas y modelos de investigación y desarrollo (I+D), además de facilitar la conexión entre las empresas tecnológicas vietnamitas que operan en dicho mercado.



Respecto a la estrategia de desarrollo de FPT Korea, el subjefe del Gobierno afirmó que, tras un período centrado en el desarrollo del mercado y el crecimiento de los ingresos, el grupo debe dar un nuevo paso aprovechando las tecnologías avanzadas disponibles en este país para generar mayor valor para Vietnam.



La I+D también fue un elemento central en las recomendaciones del viceprimer ministro. Al tomar como referencia el modelo de los centros de investigación en Corea del Sur, mostró su esperanza de que FPT pueda aprender de su estructura organizativa y operaciones para estudiar la aplicación de experiencias relevantes en Vietnam.



Con diez años de presencia y desarrollo en Corea del Sur, se espera que FPT fortalezca su papel como puente entre las empresas tecnológicas vietnamitas que operan en este mercado, contribuyendo así a la creación de una comunidad empresarial vietnamita más conectada, compartiendo oportunidades y reforzando su presencia en esta nación noresteasiática.

Representante de FPT Korea presenta a la delegación las actividades y el desarrollo del grupo en Corea del Sur (Fuente: VNA)





Durante la sesión de trabajo, Ha Minh Tuan, representante de FPT Korea, presentó a la delegación las actividades y el desarrollo del grupo en este mercado.



Según su informe, FPT Korea genera actualmente unos ingresos de aproximadamente 2,6 billones de VND, equivalentes a 100 millones de dólares, y se ha convertido en socio tecnológico de varios conglomerados surcoreanos importantes, como LG, SK y Hanwha, además de numerosos otros clientes corporativos.



Actualmente, la empresa emplea a más de 300 personas directamente en la Corea del Sur y a aproximadamente 3.000 en Vietnam, dedicados a este mercado. En el futuro, además de sus actividades tradicionales, FPT Korea planea ampliar su cooperación a nuevos campos tecnológicos, como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores y los drones.



Tras su reunión de trabajo con FPT Korea, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung también se reunió con representantes de varias empresas tecnológicas vietnamitas que operan en la este país, entre ellas CMC, VTI, NTQ, SotaTek y LTS./.