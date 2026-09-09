Política

Presidente de Asamblea Nacional se reúne con comunidad vietnamita en Mongolia

El presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man se reunió en Ulán Bator con la comunidad vietnamita en Mongolia y destacó su papel en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne en Ulán Bator con funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Mongolia (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne en Ulán Bator con funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Mongolia (Fuente: VNA)

Ulán Bator (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy en Ulán Bator con funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Mongolia, en el marco de su visita oficial al país.

En el encuentro, el embajador de Vietnam en Mongolia, Nguyen Tuan Thanh, señaló que la comunidad vietnamita mantiene su confianza en el Partido y el Estado, respeta las leyes locales y conserva fuertes vínculos con la patria.

La Embajada presta apoyo a los compatriotas en asuntos consulares, jurídicos y de protección ciudadana, además de mantenerles informados sobre la situación del país, añadió.

Representantes de la comunidad expresaron su agradecimiento por la atención de los dirigentes vietnamitas y pidieron seguir mejorando las políticas para facilitar la inversión, los negocios y las contribuciones de los vietnamitas residentes en el extranjero.

También destacaron la necesidad de preservar el idioma y la cultura vietnamitas entre las nuevas generaciones, especialmente en una comunidad pequeña y alejada de la patria como la de Mongolia.

El titular legislativo transmitió los saludos de los principales dirigentes de Vietnam y afirmó que la comunidad vietnamita en el extranjero constituye una parte importante e inseparable de la nación, además de ser un valioso recurso para el desarrollo del país y un puente para fortalecer las relaciones con otras naciones.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reúne en Ulán Bator con funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad vietnamita en Mongolia (Fuente: VNA)


Sobre las relaciones Vietnam-Mongolia, destacó que ambos países mantienen una amistad tradicional de larga data y cuentan todavía con un amplio margen para ampliar la cooperación.

En este sentido, consideró prioritario mejorar las conexiones aéreas y ferroviarias para impulsar los intercambios pueblo a pueblo, el turismo y el comercio.

El presidente de la Asamblea Nacional señaló que el comercio bilateral alcanzó unos 155 millones de dólares en 2025, aunque esta cifra sigue siendo modesta frente al potencial de ambos países.

Instó a los organismos competentes a aplicar eficazmente los acuerdos de alto nivel, eliminar obstáculos relacionados con la cuarentena animal y la seguridad alimentaria y ampliar la cooperación económica.

Asimismo, pidió a la Embajada continuar apoyando a la comunidad, promover la preservación de la identidad cultural y el idioma vietnamita entre los jóvenes, y fomentar la solidaridad y el cumplimiento de las leyes locales.

Thanh Man expresó su confianza en que los vietnamitas en Mongolia seguirán esforzándose por integrarse y contribuir al desarrollo del país de acogida, manteniendo sus vínculos con la patria y contribuyendo al fortalecimiento de la amistad entre Vietnam y Mongolia./.

VNA
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