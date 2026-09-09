Economía

Vietnam Airlines ajusta sus vuelos en Reino Unido

Vietnam Airlines desvía el vuelo VN51 a Frankfurt y retrasa el VN50 debido a interrupciones en el control del tráfico aéreo británico que afectan a Heathrow.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)
Foto ilustrada (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Algunos vuelos de Vietnam Airlines entre Ciudad Ho Chi Minh y Londres se vieron afectados los días 8 y 9 de septiembre debido a una incidencia técnica en el sistema de control del tráfico aéreo británico, que provocó interrupciones en las operaciones del aeropuerto de Heathrow y otros aerodromos.

En concreto, el vuelo VN51, con ruta Ciudad Ho Chi Minh-Londres el 8 de septiembre, tuvo que ser desviado y aterrizó en el aeropuerto de Frankfurt en Alemania.
Estaba previsto que continuara su viaje hacia Londres a las 7:00 del 9 de septiembre. En sentido contrario, el vuelo VN50, Londres-Ciudad Ho Chi Minh, previsto para el 9 de septiembre, retrasó su salida hasta las 9:40, hora local.

Según las autoridades británicas, las operaciones de control del tráfico aéreo comenzaron a restablecerse. Sin embargo, el aeropuerto de Heathrow mantiene restricciones para los vuelos de llegada con el fin de procesar el gran número de vuelos afectados. Vietnam Airlines señaló que su plan de operaciones podría seguir modificándose en función de la situación.

En el caso del vuelo VN51, desviado a Frankfurt, la aerolínea coordinó con las unidades pertinentes la prestación de alimentos y bebidas a los pasajeros durante la espera para continuar el viaje. En Londres, los pasajeros del vuelo VN50 fueron informados del nuevo horario de salida y las medidas de asistencia correspondientes.

Vietnam Airlines sigue de cerca la situación y coordina con las autoridades, los aeropuertos y las entidades pertinentes para actualizar sus planes de operación, prestar asistencia a los pasajeros y garantizar la pronta continuación de sus viajes.

Se recomienda a los pasajeros que tengan previsto viajar hacia o desde Londres durante este período consultar periódicamente el estado de sus vuelos en el sitio web, la aplicación móvil de Vietnam Airlines o sus canales oficiales de atención al cliente. Para recibir asistencia, pueden llamar al centro de atención al cliente, 1900 1100, contactar con las cuentas oficiales de Vietnam Airlines en Facebook y Zalo, o acudir a las oficinas de venta de billetes y agencias oficiales de la aerolínea./.

VNA
#Vietnam Airlines #vuelos #Londres #Reino Unido
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