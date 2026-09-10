Presidente del Parlamento vietnamita se reúne con primer ministro de Mongolia

Ulán Bator (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió el 10 de septiembre en Ulán Bator con el primer ministro y presidente del Partido del Pueblo de Mongolia, Nyam-Osor Uchral, en el marco de su visita oficial al país de Asia Oriental.



Nyam-Osor Uchral expresó su satisfacción por recibir a Tran Thanh Man y a la delegación de alto nivel de Vietnam, y destacó la importancia de la visita para promover la Asociación Integral entre ambos países. Felicitó a Vietnam por sus logros en el desarrollo socioeconómico y manifestó su confianza en que el país cumplirá sus objetivos estratégicos para 2030 y 2045.



El primer ministro mongol valoró que Vietnam haya identificado la ciencia y tecnología, la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde como nuevos motores de desarrollo. Afirmó que Vietnam ocupa una posición prioritaria en la política exterior de Mongolia en la región y expresó el deseo de fortalecer aún más la Asociación Integral entre ambos países en todos los ámbitos.



Por su parte, Tran Thanh Man agradeció la cálida y cuidadosa acogida dispensada por el Gobierno y el pueblo de Mongolia, y destacó los logros alcanzados por el país, especialmente la implementación del “Programa de Acción del Gobierno para el período 2024-2028” y la iniciativa “Política de las cuatro liberaciones y cuatro caminos de libertad”.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, presenta los delegados de la delegación vietnamita al primer ministro y presidente del Partido del Pueblo de Mongolia, Nyam-Osor Uchral. (Foto: VNA)



El titular del Legislativo vietnamita transmitió los saludos del primer ministro Le Minh Hung y su invitación a Nyam-Osor Uchral para visitar Vietnam próximamente.



Ambos dirigentes expresaron su satisfacción por el desarrollo profundo, integral y sustancial de las relaciones Vietnam-Mongolia, especialmente desde que los dos países elevaron sus vínculos a una Asociación Integral durante la visita de Estado del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a Mongolia en septiembre de 2024.



Coincidieron en seguir consolidando la confianza política y mantener los contactos de alto nivel y entre los distintos niveles, además de reforzar la cooperación en diplomacia, defensa y seguridad.



Asimismo, acordaron promover una cooperación económica, comercial y de inversión más sustancial y mutuamente beneficiosa, incluida la pronta celebración de la XX reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Mongolia para buscar nuevas soluciones destinadas a fortalecer los lazos bilaterales.



Ambas partes se comprometieron a trabajar para elevar pronto el comercio bilateral a 200 millones de dólares y ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, turismo, transformación digital, energías renovables y energía verde.



Tran Thanh Man consideró que la cooperación económica y comercial entre los dos países aún ofrece un amplio margen de crecimiento y propuso a Mongolia facilitar un aumento de las importaciones de productos agrícolas vietnamitas.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



También instó a acelerar la conclusión y firma de un nuevo Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones; estudiar y perfeccionar el marco jurídico para las inversiones en sectores potenciales; alentar a las empresas de ambos países a invertir en zonas industriales y desarrollar conjuntamente infraestructura de almacenamiento y centros logísticos, así como intercambiar oportunamente información para resolver las dificultades en materia de transporte y logística.



Tran Thanh Man afirmó que la Asamblea Nacional de Vietnam está dispuesta a contribuir a eliminar obstáculos institucionales y barreras que dificulten la cooperación económica y comercial entre ambos países.



Nyam-Osor Uchral coincidió con las propuestas del presidente del Parlamento vietnamita y señaló que ambas partes deben redoblar esfuerzos para que la cooperación económica y comercial esté a la altura de las relaciones políticas y del potencial de los dos países.



Mongolia desea ampliar la cooperación turística y mantener vuelos directos regulares entre ambos países, en un contexto en que muchos mongoles desean viajar a Vietnam. El primer ministro mongol dio la bienvenida a los inversores vietnamitas interesados en estudiar oportunidades de inversión y negocios en Mongolia y alentó a las empresas de ambos países a cooperar en la producción de productos agrícolas para la exportación.



Nyam-Osor Uchral se comprometió a crear condiciones favorables para que las empresas vietnamitas participen en proyectos de energías renovables. También propuso estudiar y promover las negociaciones sobre un mecanismo de transporte trilateral Vietnam-Mongolia-China para mejorar la eficacia y sustancialidad de la cooperación en transporte y logística./.