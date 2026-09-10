Política

Máximo dirigente de Vietnam recibe el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026, en una ceremonia efectuada en el marco de su visita de Estado a Rusia.

El Artista del Pueblo de Rusia Valery Gergiev, presidente del Jurado del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói, entrega el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026 al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: Thong Nhat/VNA
El Artista del Pueblo de Rusia Valery Gergiev, presidente del Jurado del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói, entrega el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026 al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. Foto: Thong Nhat/VNA

Moscú (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió hoy el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026, en una ceremonia efectuada en el marco de su visita de Estado a Rusia.

También estuvieron presentes el presidente ruso, Vladimir Putin; el titular de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin; y la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko.

En su discurso durante la entrega, el presidente Vladimir Putin afirmó que el pueblo ruso siempre ha mostrado un profundo respeto y admiración por la firmeza, la voluntad y el valor del pueblo vietnamita, una nación que ha superado con entereza las duras pruebas de la lucha por la liberación nacional.

El pueblo vietnamita comprende profundamente el valor de la paz, de las relaciones de amistad con otros países, así como del trabajo y la creatividad. Este espíritu armoniza y coincide con el pensamiento humanista de Lev Tolstói, dijo.

Tras aplaudir la decisión del Consejo del Premio de otorgar este año el galardón a To Lam, destacó que el dirigente vietnamita es un político de prestigio y visión de futuro, un verdadero patriota que ha elegido dedicar sus esfuerzos al servicio de la Patria y la defensa de los intereses nacionales. Como jefe de Estado, ha seguido una política interna y exterior prudente y de largo alcance, contribuyendo a consolidar un Vietnam independiente, soberano, estable y seguro, tanto en Asia como en el ámbito internacional.

Afirmó que el galardón constituye un reconocimiento a las importantes contribuciones de To Lam al fortalecimiento de la amistad y el entendimiento mutuo entre Rusia y Vietnam. Gracias a su perseverancia en el desarrollo de la asociación estratégica integral bilateral, To Lam ha promovido constantemente los vínculos económicos, culturales y humanitarios entre ambos países.

En un ambiente solemne y amistoso, el Presidente del Consejo del Premio entregó el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói 2026 a To Lam, en reconocimiento a sus importantes contribuciones a la consolidación de la paz y al fortalecimiento de la cooperación y el entendimiento entre los pueblos, así como a sus esfuerzos por promover la justicia y el respeto del derecho internacional y difundir en el mundo la tradición pacifista, el espíritu humanista y el diálogo propios de Vietnam y de su pueblo.

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El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, habla en la entrega. Foto: VNA

Al recibir con honor el premio que lleva el nombre del gran escritor Lev Tolstói, el secretario general y presidente To Lam afirmó que este galardón no solo representa un reconocimiento a su persona, sino que también refleja la alta valoración de la tradición pacifista del pueblo vietnamita, de su política exterior de independencia, autodeterminación, paz, amistad, cooperación y desarrollo, así como de las contribuciones activas y responsables de Vietnam a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.

To Lam reafirmó que Vietnam continuará trabajando junto con la comunidad internacional para promover el diálogo, fortalecer el entendimiento y la confianza y resolver las diferencias y disputas por medios pacíficos, sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, en favor de un mundo de paz, estabilidad y desarrollo sostenible.

El Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói es un galardón internacional impulsado por Rusia y concedido a personas u organizaciones que hayan realizado contribuciones destacadas a la paz, la seguridad, la cooperación y el entendimiento entre los pueblos.

En 2023-2024, el primer Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói fue concedido a la Unión Africana por sus importantes contribuciones a la consolidación de la paz. En 2025, fue otorgado a los presidentes de Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán./.

VNA
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