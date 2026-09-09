Vietnam y Rusia buscan elevar la cooperación en tecnologías estratégicas

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Moscú (VNA) - En el marco de su visita de Estado a Rusia, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y la delegación de alto nivel asistieron hoy en Moscú al Foro de Ciencia y Tecnología Vietnam-Rusia, bajo el tema “Conexión de tecnologías estratégicas”.

Al evento también asistieron el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, el ministro de Ciencia y Educación Superior de Rusia, Valery Falkov, y cerca de 500 delegados.

En su intervención, To Lam destacó que Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con el objetivo de convertirse en 2030 en un país en desarrollo con industria moderna y de ingreso mediano alto, y en 2045 en un país desarrollado de ingreso alto.

Para alcanzar estas metas, Vietnam considera la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como principales motores para renovar el modelo de crecimiento y elevar la productividad, la competitividad y la autonomía de la economía, de conformidad con la Resolución 57-NQ/TW.

El líder afirmó que las relaciones Vietnam-Rusia, forjadas durante varias décadas, tienen en la ciencia, la tecnología y la educación uno de sus pilares fundamentales. Decenas de miles de funcionarios y especialistas vietnamitas formados en la antigua Unión Soviética y en la Rusia actual han realizado importantes contribuciones a la construcción y el desarrollo del país.

To Lam propuso convertir la cooperación en tecnologías estratégicas en un nuevo pilar de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia.

El líder vietnamita To Lam habla en la cita (Fuente: VNA)

Señaló que ambos países deben pasar del intercambio de expertos y la formación de personal a la copropiedad de tecnologías, la creación conjunta de productos y la participación conjunta en los mercados.

Asimismo, deben centrarse en ámbitos como la energía nuclear, las nuevas energías, la tecnología espacial y de satélites, los semiconductores y la microelectrónica, las tecnologías cuánticas y la inteligencia artificial, al tiempo que fomentan las inversiones, la transferencia tecnológica y la cooperación empresarial en los mercados de ambos países.

El mandatario pidió intensificar el intercambio de jóvenes científicos, investigadores y ingenieros, ampliar los programas de formación en tecnologías estratégicas y facilitar la realización conjunta de proyectos científicos y tecnológicos por parte de grupos de jóvenes investigadores.

Las dos partes deben promover el papel del Comité Intergubernamental de Cooperación en Educación, Ciencia y Tecnología Vietnam-Rusia y establecer un mecanismo para revisar periódicamente los proyectos prioritarios, garantizando que los acuerdos se traduzcan en programas y proyectos concretos que generen tecnologías y productos y faciliten su acceso al mercado, puntualizó.

En su discurso inaugural, Dmitry Chernyshenko afirmó que Vietnam es un socio fiable de Rusia y que la ciencia y la educación constituyen ámbitos prioritarios de cooperación.

El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko habla en la cita (Fuente: VNA)

Enfatizó que ambos países aún cuentan con un gran potencial para ampliar la cooperación en tecnologías avanzadas. En el foro se puso en marcha la convocatoria para seleccionar nuevos proyectos conjuntos de investigación, organizada por la Fundación Rusa para la Ciencia y el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Vietnam.

Chernyshenko subrayó que la inteligencia artificial, los materiales avanzados y nuevos, las nuevas energías y la tecnología espacial contribuirán a definir el panorama tecnológico del futuro.

Ambos países deben combinar sus capacidades para desarrollar conjuntamente tecnologías avanzadas, contribuyendo así al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral bilateral, agregó.

En el foro, las dos partes presentaron la Red de Conocimiento Vietnam-Rusia e intercambiaron documentos de cooperación en materia de ciencia, tecnología y educación./.

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