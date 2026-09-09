Vietnam y Rusia avanzan hacia una cooperación tecnológica más profunda

Moscú (VNA) — En el marco de la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el titular de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam (VAST), Tran Hong Thai, sostuvo hoy una reunión con Artyom Zassourky, vicepresidente de negocios internacionales de AFK Sistema, para impulsar la cooperación en tecnologías estratégicas.



El encuentro se enmarca en el proceso de cooperación iniciado a principios de 2026. Tras la firma de un memorando de entendimiento en enero, ambas partes conectaron centros de investigación vietnamitas con empresas tecnológicas del ecosistema Sistema. En junio, una delegación de la VAST visitó varias empresas del grupo para evaluar sus capacidades y definir áreas concretas de cooperación.



Las partes acordaron priorizar tres ámbitos, incluidos el hidrógeno verde, los pequeños satélites y los vehículos aéreos no tripulados (UAV). Estos contenidos se incorporarán a un “Acuerdo sobre el Programa de implementación de la cooperación”, cuya firma está prevista durante la visita de Estado.



El acuerdo contempla investigación y desarrollo conjuntos, adaptación de tecnologías a las condiciones de Vietnam, transferencia tecnológica, formación de recursos humanos y fortalecimiento de las capacidades técnicas.



En hidrógeno verde, la VAST encarga al Instituto de Ciencia de Materiales y el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Energía y el Medio Ambiente para cooperar con el Centro de Investigación de Hidrógeno en el desarrollo de tecnologías de producción y almacenamiento, pilas de combustible y sistemas relacionados, con miras a realizar pruebas, demostraciones y avanzar hacia la producción nacional, incluida la investigación de pilas de combustible para UAV.



En materia de pequeños satélites, el Centro Espacial de Vietnam y Sputnix trabajarán en misiones satelitales, subsistemas, cargas útiles y segmentos terrestres, además de formar ingenieros y reforzar las capacidades nacionales de diseño, fabricación, integración y ensayo.



En el ámbito de los UAV, el Instituto de Ciencia de Materiales y Aeromax colaborarán en sistemas destinados a la vigilancia civil, desde el diseño y fabricación hasta el control, los sensores y el procesamiento de datos.



También estudiarán la integración de datos obtenidos por UAV con información de observación de la Tierra procedente de satélites.



En la reunión de trabajo con la dirección del grupo AFK Sistema, el profesor y doctor Tran Hong Thai destacó que Vietnam aspira a desarrollar un modelo de cooperación que vaya más allá del acceso a tecnologías existentes, mediante proyectos conjuntos y la participación directa de expertos de Sistema en la ejecución y gestión de proyectos en Vietnam.



La concreción de los contenidos y del plan para firmar el Acuerdo sobre el Programa de implementación de la cooperación constituye un hito importante en las relaciones bilaterales, al marcar el paso de los compromisos generales a programas de acción específicos y de la cooperación en investigación al desarrollo, aplicación y dominio conjunto de tecnologías.



La nueva cooperación contribuirá a reforzar la autonomía de Vietnam en tecnologías estratégicas y las capacidades de la VAST particular y el país indochino en general, en apoyo a los objetivos de desarrollo nacional./.

VNA