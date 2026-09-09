Diplomacia popular impulsa la amistad entre Vietnam y Rusia

Hanoi (VNA) - La visita de Estado a la Federación de Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, marca un nuevo hito, abriendo un período de desarrollo sustantivo y de profundidad para la asociación estratégica integral entre los dos países.

En un contexto mundial marcado por constantes cambios, es necesario preservar la tradición de 80 años, convertir la confianza política en una cooperación concreta y, al mismo tiempo, promover la diplomacia popular y fortalecer los vínculos entre las generaciones jóvenes, contribuyendo a garantizar que la amistad entre ambos pueblos perdure para siempre.

La diplomacia de alto nivel abre el camino y define la dimensión de una cooperación sustantiva

La visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a la Federación de Rusia constituye un acontecimiento de especial importancia estratégica que se lleva a cabo en el contexto de la serie de lineamientos y decisiones firmes para entrar en una nueva era, la del ascenso del pueblo, que el país está implementando tras el XIV Congreso Nacional del Partido.

El viaje no solo da continuidad al dinámico diálogo de alto nivel entre ambos países, sino que también aborda directamente numerosas cuestiones clave de largo plazo.

Tras el XIV Congreso Nacional del Partido, las tareas de asuntos exteriores y la integración internacional de Vietnam se reafirman una vez más como labores vitales y continuas, orientadas a mantener un entorno pacífico y estable; defender la Patria con anticipación y desde la distancia y maximizar los recursos externos para el desarrollo.

Ceremonia de firma de un acuerdo de cooperación entre la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y la Academia de Ciencias de Rusia. (Foto:VNA.

En este amplio y proactivo panorama de la diplomacia multilateral, la Federación de Rusia siempre ha sido un socio estratégico integral de máxima prioridad para Vietnam, tanto en la región europea como a escala mundial.



Un pilar sólido que convierte la confianza en resultados concretos

Uno de los valores fundamentales que sustentan la vitalidad duradera de la relación entre Vietnam y Rusia es la combinación armoniosa de los tres pilares de la diplomacia vietnamita moderna: la del Partido, la del Estado y la popular.

Este espíritu fue reafirmado sistemáticamente por el Partido en el XIII Congreso Nacional y ha sido elevado y concretado aún más en el XIV Congreso Nacional con medidas decisivas orientadas a aprovechar todos los recursos para el desarrollo del país.

A través de los canales de diplomacia entre pueblos, Vietnam no solo participa en programas de cooperación tradicionales, sino que también propone activamente iniciativas de paz, uniendo esfuerzos con amigos internacionales para superar desafíos comunes a nivel regional y global.



La generación joven: un "vínculo natural" que perpetúa el legado de la amistad

Al entrar en la era digital, uno de los requisitos urgentes que se plantea para la diplomacia popular es garantizar la transición generacional.

El embajador de Vietnam en Rusia, Dang Minh Khoi, afirmó que el vínculo entre los pueblos de los dos países ha sido profundo desde hace mucho tiempo; sin embargo, no se puede fortalecer la amistad basándose únicamente en recuerdos históricos.

El diplomático hizo hincapié en la importancia de orientar a las generaciones jóvenes para que perciban y asimilen por sí mismas estos valores y participen activamente en su continuidad, de modo que la amistad se transmita de una generación a otra y se convierta en un vínculo natural que una a ambos pueblos.

En especial, el fortalecimiento de la enseñanza del idioma ruso en Vietnam y del idioma vietnamita en las principales universidades de Rusia constituye precisamente la clave con vistas a superar la barrera lingüística y abrir de par en par las puertas para que los jóvenes de ambas naciones participen en nuevos espacios de investigación científica, innovación, emprendimiento e intercambio cultural en la nueva era, enfatizó.

Un acontecimiento especialmente destacado y de profundo significado simbólico en el marco de esta visita es la concesión del Premio Internacional de la Paz 2026 al líder vietnamita To Lam, por parte de la Fundación del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói.

Este prestigioso galardón fue otorgado por unanimidad por un jurado internacional compuesto por destacados académicos y figuras eminentes de Rusia, Francia, China, la India y otras naciones.

La concesión de este premio al máximo dirigente de Vietnam constituye un merecido reconocimiento de la comunidad internacional a los esfuerzos constantes de la nación indochina por promover un orden mundial justo, defender la supremacía del derecho internacional, proteger la paz y resolver pacíficamente las controversias globales.

Cuando el glorioso pasado es valorado, el presente se construye conjuntamente y el futuro se forja de manera concertada, la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y la Federación de Rusia seguirá avanzando hacia nuevas cotas./.

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