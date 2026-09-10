Esposa del líder vietnamita visita la escuela número 1253 de Moscú

Moscú (VNA) – Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visitó hoy la Escuela número 1253 de Moscú, donde se reunió con profesores y alumnos rusos y vietnamitas.



La directora del centro, Natalia Akulova, destacó la estrecha cooperación con la Embajada de Vietnam y el apoyo brindado a unos 30 alumnos vietnamitas, quienes se integran bien y obtienen buenos resultados académicos.



Ngo Phuong Ly agradeció a la escuela por su labor educativa y por crear condiciones favorables para los estudiantes vietnamitas.



Expresó su deseo de que, en el futuro, la Escuela número 1253 amplíe sus vínculos con escuelas de Vietnam mediante diversas modalidades, especialmente en áreas en las que destaca, como lenguas extranjeras, ciencias naturales, medicina, comunicación y tecnología digital.



Hablando con los alumnos vietnamitas, les alentó a estudiar, comprender y respetar las culturas de ambos países, contribuyendo a fortalecer la amistad Vietnam-Rusia.



Durante la visita, entregó a la escuela una colección de libros vietnamitas, que ayudará a profesores y alumnos a conocer mejor la historia, la cultura y el pueblo de Vietnam.



Con anterioridad, en el marco de la visita de Estado a Rusia, el 8 de septiembre, el secretario general y presidente To Lam, y su esposa asistieron a la inauguración del Espacio del Patrimonio y la Conexión Cultural Vietnam-Rusia Ngo Manh Lan, en la Universidad Panrusa de Cinematografía S. A. Gerásimov (VGIK).

Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita la Escuela número 1253 de Moscú (Fuente: VNA)

El espacio lleva el nombre de Ngo Manh Lan, antiguo destacado estudiante vietnamita de la institución.



En VGIK se inauguró la “Semana del Cine Vietnamita”, con la participación de Ngo Phuong Ly como invitada de honor.



El evento se celebra con motivo del 70.º aniversario del envío de los primeros estudiantes vietnamitas de cultura y artes a estudiar en la antigua Unión Soviética, entre ellos en VGIK./.