Viceprimera ministra asiste a ceremonia de despedida de delegación vietnamita para ASIAD 20

Hanoi (VNA)- La viceprimera ministra, Pham Thi Thanh Tra, asistió hoy en Hanoi a una ceremonia de despedida de la delegación deportiva nacional que participará en los XX Juegos Asiáticos (ASIAD 20) en Japón.



El acto fue organizado por el Comité Olímpico de Vietnam y la Autoridad de Deportes de Vietnam.



En la ceremonia, la viceprimera ministra felicitó a los integrantes de la delegación y expresó su confianza en que los entrenadores y atletas cosecharán buenos resultados.



Subrayó que los ASIAD no solo constituyen el mayor acontecimiento deportivo de Asia, sino también una oportunidad para el intercambio cultural y el fortalecimiento de la amistad y la solidaridad entre los países.



Pidió a los atletas competir con la máxima determinación, esforzarse por superarse, respetar a los rivales y cumplir el reglamento de los Juegos y las normas del país anfitrión.



También los instó a promover el espíritu deportivo, el orgullo nacional y una imagen de Vietnam amistosa, civilizada y abierta al mundo.

La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra posa para una foto con delegados y miembros de la delegación deportiva vietnamita que participan en ASIAD 20. Foto: VNA





El jefe de la delegación, Nguyen Hong Minh, subdirector de la Autoridad de Deportes de Vietnam, informó que, tras los XXXIII Juegos Deportivos del Sudeste Asiático (SEA Games 33), el sector deportivo revisó sus fuerzas, concentró los entrenamientos en los atletas de mayor nivel y envió a varios deportistas destacados a prepararse en países con sistemas deportivos avanzados.



Actualmente, dijo, los preparativos han concluido y la delegación está lista para afrontar los Juegos con el objetivo de lograr los mejores resultados posibles.



Los ASIAD 20 se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre en Aichi y Nagoya, Japón.



La delegación vietnamita estará integrada por 496 miembros, entre atletas, entrenadores, expertos, funcionarios y personal médico. Vietnam aspira a conquistar al menos cuatro medallas de oro en esta edición de los Juegos Asiáticos, que reunirá a numerosas potencias deportivas mundiales./.