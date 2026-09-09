Presidente ruso preside ceremonia de bienvenida a máximo dirigente vietnamita

Moscú (VNA)- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, presidió hoy una ceremonia de bienvenida al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con su esposa y una delegación de alto nivel vietnamita, de visita de Estado en el país euroasiático del 7 al 9 de septiembre.



Tras la ceremonia, en la que sonaron los himnos nacionales de Vietnam y Rusia, los dos dirigentes mantuvieron conversaciones, presenciaron la firma de varios documentos de cooperación y ofrecieron declaraciones a la prensa.

El presidente ruso Vladimir Putin y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, junto con la delegación vietnamita (Fuente: VNA)





Vietnam y Rusia mantienen relaciones de amistad tradicional desde hace más de 75 años. Los vínculos políticos se caracterizan por un alto nivel de confianza y continúan fortaleciéndose, mientras ambos países mantienen una estrecha coordinación en foros multilaterales, intercambios de delegaciones de alto nivel y una cooperación cada vez más profunda en el marco de su Asociación Estratégica Integral.



Los intercambios culturales y la cooperación en la ciencia y la tecnología también se han ampliado, convirtiéndose esta última en un nuevo pilar de las relaciones entre ambos países. La comunidad vietnamita en Rusia contribuye asimismo al desarrollo de ambos países y al fortalecimiento de los vínculos bilaterales.



La visita de Estado de To Lam reafirma la importancia que Vietnam concede a sus relaciones de amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral con Rusia, en consonancia con su política exterior de independencia, autodeterminación y resiliencia, basada en la paz, la amistad, la cooperación, el desarrollo, la multilateralización y la diversificación.

El presidente ruso Vladimir Putin y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam (Fuente: VNA)





La visita busca además aprovechar recursos y capacidades de Rusia en ámbitos como la energía, la ciencia y la tecnología, la formación de recursos humanos y el desarrollo de infraestructuras, en apoyo al crecimiento rápido y sostenible de Vietnam.



También ofrece una oportunidad para que los dirigentes de ambos países intercambien puntos de vista sobre cuestiones estratégicas, establezcan una visión de largo plazo y generen nuevos impulsos para elevar integralmente las relaciones Vietnam-Rusia, vinculando la cooperación bilateral con los objetivos de desarrollo de cada país en la nueva etapa./.