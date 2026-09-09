Política

Líderes de Vietnam y Rusia presencian el intercambio de acuerdos de cooperación

Mandatarios de Vietnam y Rusia presenciaron en Moscú el intercambio de acuerdos entre  en energía, inversión, tecnología, educación y seguridad nuclear.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, presencian el intercambio de una serie de documentos de cooperación (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, presencian el intercambio de una serie de documentos de cooperación (Fuente: VNA)

Moscú (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, presenciaron hoy el intercambio de una serie de documentos de cooperación en Moscú, en el marco de la visita de Estado del mandatario vietnamita a Rusia.

Los acuerdos abarcan una amplia gama de ámbitos, tales como justicia, finanzas, inversión, transporte, asuntos étnicos, energía, seguridad nuclear, ciencia y tecnología, educación y recursos minerales.

Entre ellos figuran un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre la transformación digital de los organismos judiciales entre los ministerios de Justicia de ambos países; un MoU para fortalecer la cooperación en inversiones entre el Ministerio de Finanzas de Vietnam y el Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia; y otro sobre educación profesional y capacitación de recursos humanos para el sector del transporte, suscrito por el Ministerio de Construcción de Vietnam y el Ministerio de Transporte de Rusia.

Otros documentos incluyen un MoU sobre asuntos étnicos entre el Ministerio de Asuntos Étnicos y Religiosos de Vietnam y la Agencia Federal para Asuntos Étnicos de Rusia; un MoU para promover la cooperación y la inversión entre el Ministerio de Finanzas de Vietnam y el Fondo de Inversión Directa de Rusia; así como un certificado de registro de inversión que involucra al Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) y al consorcio Zarubezhneft Asia–VSP–PVEP.

En materia de ciencia, tecnología y seguridad nuclear, ambas partes intercambiaron un acuerdo sobre la gestión de la seguridad radiológica y nuclear para fines pacíficos de la energía atómica, entre la Agencia de Seguridad Radiológica y Nuclear de Vietnam y el Servicio Federal de Supervisión Ecológica, Tecnológica y Nuclear de Rusia; un acuerdo de cooperación entre la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y el Instituto de Ingeniería Energética de Moscú; un MoU entre la Universidad Nacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh y la Universidad Estatal de San Petersburgo; y una hoja de ruta para la cooperación tecnológica estratégica entre la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y la empresa rusa de AFK Sistema.

Los acuerdos energéticos incluyen un pacto entre Petrovietnam y Rosatom Additive Technologies para establecer un centro de tecnologías aditivas y transferir la producción de tintas para impresión 3D; un trato marco entre Petrovietnam y Zarubezhneft para estudiar la inversión en un sistema de reservas estratégicas de petróleo crudo en Vietnam; y un acuerdo de cooperación e inversión entre la Corporación de Exploración y Producción de Petrovietnam y Zarubezhneft Asia.

La empresa vietnamita Bien Dong Mineral y la compañía rusa Morion LLC también intercambiaron un MoU para explorar la cooperación en investigación geológica, levantamientos, evaluación y exploración de recursos minerales en las zonas marítimas de Vietnam./.

VNA
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