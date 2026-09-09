Máximo dirigente vietnamita asiste a la inauguración de nuevo laboratorio del Centro Tropical Vietnam-Rusia

Moscú (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, asistieron hoy a una ceremonia de inauguración del nuevo laboratorio de prevención y control de enfermedades infecciosas del Centro Conjunto de Investigación Científica y Tecnología Tropical Vietnam-Rusia, en Hanoi.



La ceremonia se celebró por videoconferencia, con la participación de la sede del Centro Tropical Vietnam-Rusia en Hanoi.



Durante el acto, Putin destacó el significado simbólico de la inauguración del laboratorio con motivo de la visita de To Lam, considerándola una muestra de la cooperación integral y el desarrollo efectivo de la asociación estratégica integral entre ambos países.



Según el mandatario ruso, se trata de una instalación moderna y de gran escala dedicada a la prevención de enfermedades y la bioseguridad en Vietnam. El laboratorio aplicará tecnologías y métodos rusos para contribuir a proteger la salud de la población de Vietnam y del Sudeste Asiático, además de reforzar las capacidades científicas del Centro Tropical Vietnam-Rusia.



Por su parte, To Lam subrayó la importancia del proyecto ante la evolución cada vez más compleja de las enfermedades infecciosas en el mundo.



Destacó que el laboratorio permitirá mejorar la capacidad de detección y alerta temprana, así como aportar evidencia científica para la formulación de políticas de prevención y control de epidemias.



El dirigente vietnamita valoró los esfuerzos de las instituciones, funcionarios y expertos de ambos países, y especialmente el apoyo ruso en materia de experiencia y equipamiento.



Señaló que el laboratorio constituye un ejemplo concreto de la eficacia de la cooperación científico-tecnológica entre Vietnam y Rusia en los ámbitos de la salud, la seguridad alimentaria y la protección de la salud pública.



To Lam pidió optimizar el funcionamiento de la instalación y avanzar gradualmente hacia su transformación en un centro especializado en investigación y vigilancia de agentes patógenos, con capacidad de pronóstico, alerta y respuesta rápida ante riesgos epidemiológicos.



También instó a aprovechar al máximo la infraestructura y el personal especializado para convertirlo en una referencia fiable en investigación, vigilancia y prevención de enfermedades.



En Hanoi, el coronel general Nguyen Truong Thang, viceministro de Defensa y copresidente del Comité de coordinación intergubernamental sobre el Centro Tropical Vietnam-Rusia, afirmó que el Centro constituye un símbolo duradero de la cooperación científico-tecnológica y un puente entre organismos, instituciones y científicos de ambos países.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, asistieron hoy a una ceremonia de inauguración del nuevo laboratorio de prevención y control de enfermedades infecciosas (Fuente: VNA)

Agradeció al Gobierno y las autoridades rusas su apoyo en equipamiento y formación de personal.



Ante la aparición de nuevas enfermedades infecciosas peligrosas, el fortalecimiento de las capacidades de investigación, vigilancia y pronóstico epidemiológico reviste especial importancia para Vietnam.



El nuevo laboratorio aportará una infraestructura clave para la investigación especializada, la vigilancia epidemiológica, la evaluación de riesgos y la formación de personal, reforzando las capacidades de prevención y control de enfermedades y contribuyendo a proteger la salud de la población y el ejército.



Con el respaldo de los dirigentes de ambos países y la coordinación entre las instituciones científicas vietnamitas y rusas, se espera que el Centro Tropical Vietnam-Rusia aproveche eficazmente el nuevo laboratorio, siga desempeñando su papel como puente de cooperación científica y contribuya de manera práctica a la investigación y prevención de enfermedades./.