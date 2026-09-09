Máximo dirigente vietnamita dialoga con ejecutivos empresariales rusos

Moscú (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reunió hoy con representantes de Zarubezhneft JSC, AFK Sistema y la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, en el marco de su visita de Estado a Rusia.

Al recibir al director general de Zarubezhneft JSC, Serguéi Kudryashov, To Lam elogió la experiencia y la eficacia de la cooperación entre Zarubezhneft y el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam (Petrovietnam) en materia de exploración, explotación y producción de hidrocarburos en Vietnam y Rusia durante más de cuatro décadas.

Destacó a Vietsovpetro y Rusvietpetro como modelos de cooperación exitosos que han generado beneficios económicos, al tiempo que fomentan la confianza estratégica, garantizan la seguridad energética, capacitan a los recursos humanos y mejoran las capacidades tecnológicas de ambos países.

El líder vietnamita acogió con satisfacción la expansión de Zarubezhneft hacia nuevas áreas de colaboración e instó a ambas partes a estudiar proyectos específicos e intensificar la transferencia de tecnología.

Por su parte, Kudryashov informó sobre la eficacia de los proyectos conjuntos entre Zarubezhneft y Petrovietnam en ambos países.

Aseguró que su compañía continuará colaborando estrechamente con Petrovietnam para materializar los documentos firmados durante la visita del mandatario vietnamita a Rusia, optimizar los proyectos existentes y explorar vías para ampliar y diversificar la cooperación energética, invertir en energías renovables y eólica marina, así como emprender proyectos conjuntos en terceros países.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reúne con Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (Fuente: VNA)

En una reunión con Vladimir Yevtushenkov, fundador de AFK Sistema Public JSC, To Lam elogió los esfuerzos rápidos y proactivos de AFK Sistema para concretar las áreas de cooperación discutidas durante su reunión de mayo de 2025.

Los líderes de Vietnam siempre apoyan a las empresas vietnamitas y rusas en el establecimiento de asociaciones directas en sectores donde Rusia posee fortalezas y Vietnam tiene demanda. La apuesta de AFK Sistema por invertir en industrias de alta tecnología contribuirá a profundizar la cooperación económica, científica y tecnológica entre Vietnam y Rusia, afirmó.

A su vez, tras calificar a Vietnam como uno de los mercados prioritarios de AFK Sistema en Asia-Pacífico y como un socio de confianza, Yevtushenkov mostró su deseo de ampliar las inversiones a largo plazo, aumentar la localización de la producción, transferir tecnología y ofrecer formación sistemática a los trabajadores vietnamitas.

Propuso colaborar en ámbitos como las tecnologías de la información, la ciberseguridad, la identificación biométrica, el desarrollo de ciudades inteligentes, la inteligencia artificial, el “big data” y la transformación digital, así como ampliar la cooperación en equipos eléctricos, transporte ecológico, hotelería y turismo, cultura y otras áreas de interés mutuo.

Al acoger con satisfacción las propuestas de AFK Sistema, el líder vietnamita instó al grupo a trabajar con organismos, empresas e instituciones de investigación de Vietnam para identificar necesidades, modelos de cooperación y recursos de inversión, así como para seleccionar proyectos de alta viabilidad y definir las tecnologías y hojas de ruta para su implementación.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, se reúne con Vladimir Yevtushenkov, fundador de AFK Sistema Public JSC (Fuente: VNA)

En una conversación con Kirill Dmitriev, director ejecutivo del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), el máximo dirigente vietnamita elogió la experiencia y los resultados del fondo en diversas regiones y sectores. Reconoció su importante contribución a la investigación y producción exitosa de Sputnik V, la primera vacuna del mundo contra la COVID-19, la cual ayudó a contener y controlar la pandemia.

Vietnam sigue mejorando su marco institucional y su clima empresarial, al tiempo que prioriza el desarrollo de infraestructuras estratégicas, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, energía y atención sanitaria de alta tecnología, señaló.

También solicitó al RDIF que actúe como puente para facilitar a las empresas vietnamitas el acceso a oportunidades de inversión y cooperación en Rusia.

Por su parte, Dmitriev manifestó su deseo de que Vietnam continúe ofreciendo condiciones favorables para que el fondo fortalezca sus vínculos con ministerios, organismos, autoridades locales y empresas del país, transforme rápidamente los acuerdos firmados en proyectos de inversión concretos y amplíe la cooperación a otras áreas prometedoras, como la energía, el turismo y el desarrollo de complejos turísticos.

En su encuentro con el profesor Ruslan Rodin, destacado científico de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú, To Lam valoró la reciente cooperación científica y tecnológica entre ambos países, señalando que esta colaboración ha contribuido a formar un equipo de expertos y científicos capaces de llevar a cabo investigaciones en diversos campos científicos y tecnológicos, tanto fundamentales como avanzados.

Propuso que la nueva fase de cooperación siga priorizando la ciencia y la tecnología, yendo más allá de la mera formación y el intercambio de personal o conocimientos para centrarse en productos científico-tecnológicos tangibles y resultados de investigación concretos.

Durante la reunión, Rodin puntualizó que, sobre la base de la asociación tradicional entre la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú y la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, ambas partes han alcanzado recientemente varios acuerdos de cooperación que abren nuevas vías de desarrollo integrales y de gran alcance.

Con el fin de fomentar actividades de cooperación más específicas y sustanciales, la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú desea establecer una sede de investigación Lomonósov en Vietnam. Esta instalación tendrá como objetivo formar talento de primer nivel e integrar la investigación científica, la tecnología y los procesos de fabricación para crear nuevos productos, ofreciendo así a estudiantes y científicos oportunidades para estudiar, intercambiar conocimientos, adquirir experiencia y perfeccionar sus competencias profesionales, añadió./.

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