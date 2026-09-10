Vietnam y Rusia trazan orientaciones para profundizar sus lazos en la nueva era

Moscú (VNA)— En el marco de su visita de Estado a Rusia, el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y el presidente ruso, Vladimir Putin, ofrecieron hoy declaraciones a la prensa, tras mantener conversaciones oficiales en Moscú.

En declaraciones a la prensa, Vladimir Putin afirmó que Vietnam y Rusia están unidos por una relación de amistad y camaradería sólida y duradera, basada en el apoyo y la asistencia mutuos. La otrora Unión Soviética brindó una importante ayuda al joven Estado vietnamita durante su lucha por la independencia, contribuyendo además al desarrollo económico y social, la construcción de infraestructuras y la formación de recursos humanos. Sobre esta sólida base, la cooperación entre Rusia y Vietnam ha continuado desarrollándose con éxito y ha adquirido nuevos contenidos concretos.

Señaló que, durante las conversaciones ambas partes debatieron en detalle la cooperación bilateral, intercambiaron puntos de vista sobre cuestiones regionales e internacionales de actualidad y definieron las prioridades para profundizar aún más las relaciones de asociación entre Rusia y Vietnam, recogidas en la declaración conjunta final.

Al destacar el significativo aumento del comercio bilateral en los últimos tiempos, el mandatario ruso consideró que este resultado se debe, en parte, al Tratado de Libre Comercio firmado entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática. La aplicación de dicho acuerdo ha contribuido a incrementar considerablemente las inversiones bilaterales y fortalecer el intercambio tecnológico.

Al referirse a los resultados de la cooperación bilateral en la exploración de petróleo y gas, subrayó que ambos países cuentan todavía con un gran potencial de cooperación en los ámbitos de la energía hidroeléctrica, la energía nuclear y la construcción naval, entre otros.

Destacó la reciente inauguración de un laboratorio en el Centro Tropical Vietnam-Rusia para investigar nuevos productos farmacéuticos y abordar enfermedades tropicales como una actividad de cooperación de gran importancia.

Asimismo, consideró que Vietnam ofrece condiciones muy favorables para el desarrollo de destinos turísticos y que ambos países tienen un gran potencial de cooperación en este ámbito.

Putin propuso intensificar los intercambios pueblo a pueblo y organizar con éxito las Jornadas de la Cultura Rusa en Vietnam y las Jornadas de la Cultura Vietnamita en Rusia.

Expresó su confianza en que la visita del secretario general y presidente To Lam seguirá impulsando la asociación estratégica integral entre ambos países.

Por su parte, To Lam destacó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre valoran y recuerdan profundamente el enorme apoyo, la ayuda sincera y la eficaz cooperación brindados por las generaciones de dirigentes y el pueblo rusos a Vietnam durante la lucha por la independencia nacional y la reunificación del país, así como en la construcción y defensa de la Patria y en el actual proceso de desarrollo nacional.

Rras agradecer al presidente Vladimir Putin, a los dirigentes y al pueblo rusos por la cálida y solemne acogida, impregnada de amistad, To Lam invitó cordialmente al jefe de Estado anfitrión a realizar próximamente una nueva visita a Vietnam y asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, que se celebrará en Phu Quoc en noviembre de 2027.

Afirmó que Vietnam sigue de cerca y felicita los grandes logros alcanzados por Rusia en su desarrollo socioeconómico y en el fortalecimiento de su posición internacional bajo el liderazgo del presidente Vladimir Putin y gracias a la unidad y los enormes esfuerzos del pueblo ruso.

Vietnam apoya siempre el desarrollo estable y sólido de Rusia y su creciente papel en la estructura regional y mundial, reiteró.

To Lam informó que sus conversaciones fructíferas con el presidente Vladimir Putin se realizaron en un ambiente abierto, amistoso, de confianza y entendimiento mutuo.

Durante el encuentro, actualizó al mandatario ruso sobre la situación de Vietnam y señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam ha establecido orientaciones y objetivos estratégicos para impulsar un desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva era.

Ambas partes coincidieron en valorar que la asociación estratégica integral Vietnam-Rusia ha registrado avances positivos, sustanciales e integrales, con numerosos intereses compartidos y una sólida base de confianza.



La cooperación económica y comercial se ha convertido en un ámbito pionero; la cooperación en defensa y seguridad constituye un pilar estratégico; la colaboración energética y petrolera representa un avance estratégico; mientras que la ciencia y la tecnología y la educación son motores para elevar las relaciones entre ambos países a un nuevo nivel.

To Lam señaló que ambas partes reafirmaron que la amistad tradicional, puesta a prueba por el tiempo y capaz de mantenerse firme ante todos los cambios de la época, constituye un valioso patrimonio de los pueblos de ambos países. En un contexto en el que la situación mundial y regional evoluciona con rapidez y complejidad, la determinación de ambos países de redefinir y elevar la asociación estratégica integral reviste una importancia especial, responde a los intereses y las estrategias de desarrollo de cada país y contribuye activamente a la paz, la cooperación y el desarrollo en la región y en el mundo.

Ambas partes mantuvieron un intercambio amplio, integral y sustancial sobre la visión y las principales orientaciones destinadas a profundizar las relaciones Vietnam-Rusia en la nueva era, al tiempo que compartieron puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés común.

Según To Lam, ambos líderes acordaron apoyarse firmemente en el ámbito político y proteger los legítimos intereses de cada parte sobre la base de los respectivos lineamientos y políticas nacionales, de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

También coincidieron en reforzar la educación de las generaciones jóvenes para que la tradición de amistad y cooperación integral entre Vietnam y Rusia perdure y siga dando frutos sobre una base de cooperación equilibrada y sostenible.

Se fijaron como objetivo elevar el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares para 2030, mejorar la calidad y diversificar las rutas de transporte, garantizar las cadenas de suministro y promover un desarrollo económico y social sostenible.

Acordaron convertir la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en verdaderos pilares y principales motores de las relaciones bilaterales; ampliar la investigación conjunta, así como la aplicación y transferencia de tecnología en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la biotecnología, los nuevos materiales, las tecnologías cuánticas, la tecnología espacial y la automatización.

La cooperación en la construcción de la central nuclear Ninh Thuan 1 será un proyecto estratégico y un nuevo símbolo de las relaciones entre Vietnam y Rusia.

To Lam informó que ambas partes profundizarán la cooperación en materia de defensa y seguridad; coordinarán la respuesta a los desafíos de seguridad no tradicionales; y reforzarán la lucha contra la delincuencia transnacional y los delitos de alta tecnología, así como la capacidad para hacer frente a situaciones de emergencia.

La cooperación en educación y formación, salud, cultura, turismo, trabajo e intercambios entre los pueblos continuará ampliándose, contribuyendo así a consolidar una sólida base social para las relaciones bilaterales.

Los dos países facilitarán aún más los desplazamientos de sus ciudadanos, incrementarán los vuelos directos regulares y chárter, y desarrollarán rutas de transporte marítimo y corredores de transporte por carretera y ferrocarril.

Reforzarán la coordinación en las Naciones Unidas y en los foros multilaterales, promoverán un orden mundial multipolar e igualitario y potenciarán el papel central de las Naciones Unidas. Asimismo, destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad, la protección y la libertad de navegación y sobrevuelo en el Mar del Este, y de resolver las disputas por medios pacíficos.



Con esta ocasión, el secretario general y presidente To Lam agradeció al presidente Putin y al Gobierno ruso por prestar siempre atención y apoyo a la comunidad vietnamita en Rusia, y expresó su deseo de que la parte anfitriona continúe creando condiciones favorables para que los vietnamitas puedan vivir, estudiar, trabajar e integrarse de manera estable en la sociedad local, así como desempeñar su papel de puente de amistad entre los dos países.

Vietnam, por su parte, seguirá prestando atención y creando condiciones favorables para que los ciudadanos rusos puedan vivir, estudiar y trabajar en Vietnam, prometió./.