Política

Estrena Cuba sexto capítulo de documental “Dos corazones, un mismo latido”

Cuba estrenó el sexto capítulo de “Dos corazones, un mismo latido”, dedicado a la visión revolucionaria compartida por Fidel Castro y Ho Chi Minh.

El embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, interviene en la cita. (Foto: VNA)
El embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, interviene en la cita. (Foto: VNA)

La Habana (VNA) - El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (MINFARC) estrenó el sexto capítulo, titulado “Fidel Castro-Ho Chi Minh, visión revolucionaria”, de la serie documental “Dos corazones, un mismo latido”.

El acto, presidido por el general del Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, miembro del Buró Político, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, contó con la participación de más de 600 invitados, entre ellos representantes diplomáticos, altos mandos y cadetes militares cubanos.

El general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política del MINFARC, destacó la importancia del nuevo capítulo, que conmemora el centenario del nacimiento del Comandante en Jefe Fidel Castro y constituye un testimonio de la hermandad leal e inquebrantable entre los pueblos cubano y vietnamita.

Expresó su confianza en que el episodio ayudará al público cubano y vietnamita, especialmente a las nuevas generaciones de ambos países, a comprender mejor los lazos históricos que unen a ambos Partidos, Estados y pueblos hermanos.

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Numerosos invitados, entre ellos diplomáticos, altos mandos y cadetes militares, asisten al evento. (Foto: VNA)


Por su parte, el embajador de Vietnam en Cuba, Le Quang Long, señaló que, si bien el presidente Ho Chi Minh y el comandante Fidel Castro nunca se conocieron personalmente, ambos líderes históricos compartieron una visión revolucionaria basada en la independencia, la libertad, la felicidad y la igualdad para la humanidad.

Tal noble visión e ideal permiten comprender por qué Vietnam y Cuba han superado la distancia geográfica y los desafíos para construir una relación ejemplar en las relaciones internacionales, resaltó.

El episodio “Fidel Castro-Ho Chi Minh, visión revolucionaria” forma parte de la serie documental “Dos corazones, un mismo latido”, producida por el Centro de Radiodifusión y Televisión Militar de Vietnam, en colaboración con socios cubanos, para honrar al Comandante en Jefe Fidel Castro en el centenario de su nacimiento (13 de agosto de 1926 - 2026).

Para este capítulo, el equipo de filmación entrevistó a testigos históricos, así como al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sobre la visión revolucionaria de Ho Chi Minh y Fidel Castro.

Según la agenda, la obra cinematográfica será transmitida por la televisión nacional cubana para el público./.

VNA
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