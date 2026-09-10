Economía

Vietnam gasta más de 4 mil millones de dólares en carne y productos pesqueros en ocho meses

Vietnam destinó más de 4 mil millones de dólares a importar carne, productos cárnicos y pesqueros en los primeros ocho meses de 2026.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam gastó más de 4 mil millones de dólares en la importación de carne, productos cárnicos y pesqueros en los primeros ocho meses de 2026, según datos aduaneros.

El valor de las importaciones de carne y productos cárnicos superó los 1,91 mil millones de dólares, un aumento del 26,3% interanual, mientras que las de productos pesqueros alcanzaron 2,13 mil millones de dólares, un 1% menos. En conjunto, el gasto en divisas por estos dos grupos de productos superó los 4 mil millones de dólares.

India se mantuvo como el mayor proveedor de carne y productos cárnicos de Vietnam, con una participación del 20,29% del volumen total importado. En los primeros ocho meses, Vietnam compró 120.800 toneladas a este mercado por 521,28 millones de dólares, un aumento del 26,5% en volumen y del 55,8% en valor respecto al mismo período de 2025.

Las importaciones procedentes de Estados Unidos, Brasil, España, Canadá, Alemania, Turquía, Japón y Nueva Zelanda también aumentaron tanto en volumen como en valor. En cambio, las compras a Rusia, Corea del Sur, Polonia, Países Bajos e Italia disminuyeron en ambos indicadores.

Predominan las importaciones de carne de aves y búfalo
Vietnam importa principalmente carne de aves de corral, cerdo, búfalo, res y distintos subproductos.

Según los datos disponibles para los primeros siete meses, la carne y los despojos comestibles de aves de corral sacrificadas, del grupo 01.05 (código HS 02.07), frescos, refrigerados o congelados, representaron el 36,49% del volumen total de carne importada.

Por volumen, la carne y los subproductos de aves de corral ocuparon el primer lugar. La carne de búfalo fresca o congelada representó el 18,89% del volumen y el 29,28% del valor; la carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada, el 18,82% y el 10,9%, respectivamente; los despojos comestibles de cerdos, búfalos y bovinos, refrigerados o congelados, el 14,73% y el 7,03%; y la carne de res fresca, refrigerada o congelada, el 5,85% y el 13,78%.

Otros productos representaron el 5,22% del volumen y el 26,01% del valor total de las importaciones de carne.

Las importaciones de carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada alcanzaron 112.000 toneladas, por un valor de 185,5 millones de dólares, un aumento del 27,1% en volumen, pero una caída del 20,9% en valor frente al mismo período de 2025.

El precio medio de importación se situó en 1.638 dólares por tonelada, un 38,4% menos interanual.

El creciente flujo de carne importada presiona a la oferta nacional
Tras ocho meses, el gasto en importaciones de carne se acerca al nivel registrado durante todo 2025 y supera ampliamente los 1,43 mil millones de dólares de 2023 y se aproxima a los 1,8 mil millones de dólares de 2024.

Los datos estadísticos muestran que en 2025 Vietnam importó 978.000 toneladas de carne por más de 2 mil millones de dólares, aumentos del 11,6% y el 12,2%, respectivamente, frente a 2024.

La entrada en vigor de 17 tratados de libre comercio (TLC) ha llevado a cero los aranceles de importación para numerosos productos cárnicos, creando condiciones favorables para las compras externas. En particular, varios exportadores de carne de la Unión Europea, India y Polonia continúan considerando Vietnam un mercado potencial.

No obstante, el creciente volumen de carne importada también genera una presión competitiva considerable sobre la oferta nacional./.

VNA
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