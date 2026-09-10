Vietnam y Rusia acuerdan reforzar su asociación estratégica integral en la nueva etapa



Moscú (VNA)- Con motivo de la visita de Estado del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, a Rusia del 7 al 9 de septiembre, ambas partes emitieron una Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de su Asociación Estratégica Integral en la nueva etapa.



Durante su visita, invitada por el presidente ruso, Vladimir Putin, el máximo dirigente vietnamita mantuvo conversaciones con el mandatario ruso y se reunió con el primer ministro Mijaíl Mishustin, la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matviyenko; el titular de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin; el presidente del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev; y el presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Guennadi Ziugánov, entre otros altos funcionarios.



Durante su estancia en Moscú, To Lam depositó ofrendas florales en la Plaza del Presidente Ho Chi Minh y en el Monumento al Soldado Desconocido, recibió a representantes de la Asociación de Veteranos y de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam, así como a ejecutivos de importantes grupos empresariales rusos.



En presencia del presidente Vladimir Putin y de altos dirigentes de ambos países, el Fondo del Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói entregó a To Lam el galardón por sus importantes contribuciones al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pueblos.



Las reuniones se desarrollaron en un ambiente de amistad tradicional, sinceridad y confianza. Los dirigentes de ambos países intercambiaron opiniones sobre la situación y las perspectivas de las relaciones bilaterales y acordaron medidas para impulsar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia.



Ambas partes reafirmaron que las relaciones entre Vietnam y Rusia, establecidas en 1950, se caracterizan por una amistad fraternal, una profunda confianza y la disposición a prestarse apoyo mutuo. Estos vínculos, subrayaron, se manifestaron especialmente durante la lucha del pueblo vietnamita por la liberación nacional y la defensa de su independencia y libertad.



Los dos países establecieron una Asociación Estratégica en 2001 y elevaron sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral en 2012. Vietnam y Rusia coincidieron en que la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral, probadas a lo largo del tiempo y frente a los cambios de cada época, constituyen un valioso patrimonio de los pueblos de ambos países.



En este sentido, reafirmaron que el fortalecimiento y desarrollo de los vínculos bilaterales representan una opción estratégica de largo plazo y una de las prioridades de la política exterior de cada nación.



Sobre la base de los logros alcanzados y del potencial existente, Vietnam y Rusia continuarán ampliando y diversificando la cooperación en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico y en el mundo.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presencian el intercambio de documentos de cooperación. Foto: VNA

Ambas partes acordaron desarrollar la Asociación Estratégica Integral en la nueva etapa sobre la base de un alto nivel de confianza política y estratégica y de una cooperación económica, comercial y de inversión equilibrada y sostenible.



La cooperación en defensa y seguridad continuará siendo un pilar estratégico; la energía y el petróleo y gas constituirán un avance estratégico; mientras que la ciencia, la tecnología, la innovación y los recursos humanos serán importantes motores de la relación bilateral. La cultura y los intercambios entre los pueblos servirán como puentes de conexión entre ambas naciones.



Los dos países consideran que el fortalecimiento de las relaciones bilaterales constituye una opción estratégica a largo plazo y una prioridad de su política exterior. En la nueva etapa, Vietnam y Rusia aspiran a aprovechar el potencial existente y la experiencia acumulada para ampliar y diversificar la cooperación, en beneficio de sus pueblos y de la paz y estabilidad en Asia-Pacífico y el mundo.



La cooperación bilateral continuará sustentándose en la confianza mutua, una visión a largo plazo, la coordinación estratégica y el respeto de los principios fundamentales del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, sobre la base de la igualdad y el beneficio mutuo.



Ambas partes acordaron desarrollar la Asociación Estratégica Integral con un alto nivel de confianza política y estratégica, una base económica, comercial y de inversión equilibrada y sostenible, y una cooperación estrecha en todos los ámbitos. La defensa y la seguridad seguirán siendo un pilar estratégico; la energía y el petróleo y gas, un ámbito prioritario; mientras que la ciencia y tecnología, la innovación y los recursos humanos constituirán importantes motores del desarrollo. La cultura y los intercambios entre los pueblos desempeñarán el papel de puente entre ambas naciones.



En cuanto a los nexos políticos y diplomáticos, Vietnam y Rusia acordaron mantener un diálogo político regular y sustancial mediante intercambios de delegaciones y contactos de alto nivel y de otros niveles. Ambos países intensificarán asimismo la cooperación entre sus partidos políticos, incluida la formación de cuadros, el intercambio de expertos y la educación política e ideológica de los jóvenes.



La cooperación parlamentaria seguirá fortaleciéndose mediante intercambios entre los órganos legislativos, el aprovechamiento de los mecanismos existentes y una mayor coordinación en los foros parlamentarios internacionales y regionales.



En defensa y seguridad, ambas partes reafirmaron que esta cooperación constituye un pilar estratégico de la Asociación Estratégica Integral y no está dirigida contra terceros países. Acordaron ampliar los intercambios entre las fuerzas armadas, la formación de personal y expertos, el desminado humanitario, la seguridad marítima, la búsqueda y rescate y la cooperación científica y tecnológica en el ámbito militar.



Vietnam y Rusia también intensificarán la coordinación para combatir el terrorismo, el extremismo, la radicalización y la delincuencia transnacional, incluida la ciberdelincuencia. Asimismo, fortalecerán el intercambio de información y experiencias en materia de seguridad de la información y apoyarán la pronta entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia.



En el ámbito económico y comercial, ambas partes se comprometieron a aplicar eficazmente el Plan General de Desarrollo de la Cooperación Vietnam-Rusia hasta 2030 y a aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Económica Euroasiática (UEE).



También acordaron facilitar el comercio, apoyar a los exportadores e inversores y ampliar la cooperación en ciencia y tecnología, inteligencia artificial, economía digital, energía verde, economía marítima y respuesta al cambio climático.



Vietnam alentó a Rusia a ampliar las inversiones en proyectos de alto valor añadido vinculados a la transferencia de tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos. Rusia estudiará nuevas oportunidades de inversión en Vietnam en sectores como energía, manufactura, economía circular, tecnologías de la información y las comunicaciones, logística, infraestructuras, agricultura de alta tecnología, productos farmacéuticos, salud, turismo y cultura.



Sobre la energía y cooperación nuclear, ambas partes consideran la cooperación en combustibles y energía un avance estratégico para las relaciones bilaterales y un factor importante para garantizar la seguridad energética de ambos países. Acordaron mejorar la eficacia de los proyectos existentes y ampliar la cooperación en petróleo y gas, así como en el suministro de petróleo y gas natural licuado de Rusia.



Los dos países también estudiarán la participación de empresas y organizaciones rusas en la modernización de centrales eléctricas en Vietnam y en la construcción de nuevas instalaciones, incluidas centrales eólicas marinas.



La Declaración conjunta destacó la importancia del Acuerdo intergubernamental firmado en Moscú el 23 de marzo de 2026 sobre la cooperación para construir una central nuclear en Vietnam. Ambas partes consideran que este proyecto abre una nueva etapa en la cooperación nuclear bilateral y contribuirá a garantizar un suministro estable de electricidad, formar especialistas vietnamitas altamente cualificados, crear empleos y promover el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.



Vietnam y Rusia continuarán además la construcción del Centro de Investigación Científica y Tecnológica Nuclear en Vietnam.



Ambas partes acordaron elevar la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, con especial atención a la energía atómica con fines pacíficos, las tecnologías digitales, la inteligencia artificial, la biotecnología, los nuevos materiales, la energía, la automatización y la agricultura de alta tecnología.



Rusia continuará ofreciendo plazas de formación a ciudadanos vietnamitas en especialidades prioritarias para el desarrollo del país, incluidas las tecnologías estratégicas, la investigación básica, las tecnologías cuánticas y la energía nuclear. Ambos países promoverán además los intercambios entre científicos, universidades, institutos de investigación y empresas tecnológicas, avanzando hacia un modelo de formación vinculado a proyectos.



Las dos partes conceden importancia a la enseñanza del ruso en Vietnam y del vietnamita en Rusia, y acordaron acelerar la puesta en funcionamiento del Centro de Lengua Rusa Pushkin en Hanoi.



En el ámbito sanitario, ampliarán la cooperación en formación de personal, productos farmacéuticos, investigación científica, tecnologías biomédicas y producción conjunta de medicamentos, así como el diálogo entre los organismos reguladores de ambos países.



Sobre los lazos en la cultura, el turismo y los intercambios entre los pueblos, acordaron aplicar eficazmente el Programa de Cooperación Cultural 2025-2027, organizar Días de la Cultura, festivales y semanas de cine, y coordinar la celebración de la Temporada de la Cultura Rusa en Vietnam en 2027. También promoverán la creación de un Centro Cultural de Vietnam en Rusia.



Ambas partes continuarán cooperando en educación física y deporte y se oponen a la politización del deporte y a la discriminación contra los atletas.



Asimismo, promoverán la cooperación laboral y el turismo mediante el aumento de los vuelos directos regulares y chárter, la simplificación de los procedimientos migratorios para los ciudadanos vietnamitas que viajen a Rusia y el estudio de la aplicación de un régimen de exención de visado para los titulares de pasaportes ordinarios.



Los dos países continuarán facilitando las condiciones para que sus ciudadanos puedan residir, trabajar y estudiar en el territorio del otro.



Vietnam y Rusia también reforzarán la cooperación entre medios de comunicación, asociaciones de periodistas, archivos, asociaciones de amistad y otras organizaciones sociales, y trabajarán para promover una imagen objetiva de ambos países y combatir la difusión de información falsa sobre las relaciones bilaterales.



Sobre la coordinación internacional y cuestiones regionales, Vietnam y Rusia apoyan un orden mundial multipolar más justo y sostenible, basado en el respeto del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. Ambas partes se oponen a las medidas coercitivas unilaterales incompatibles con el derecho internacional y defienden el principio de igualdad soberana de los Estados.



Los dos países fortalecerán la coordinación en las Naciones Unidas, apoyarán la reforma y democratización de la Organización y continuarán respaldándose mutuamente en las elecciones a organismos internacionales.



Ambas partes apoyan asimismo la cooperación en el marco de la UNESCO y los esfuerzos internacionales para hacer frente a los desafíos de seguridad tradicionales y emergentes, incluidos el terrorismo, el extremismo, la delincuencia transnacional, los conflictos armados, el tráfico ilícito de drogas, el cambio climático, los desastres naturales y las epidemias.



Vietnam y Rusia respaldan una estructura de seguridad abierta, inclusiva, transparente e indivisible en Eurasia y Asia-Pacífico, basada en el respeto del derecho internacional, la solución pacífica de controversias y la no injerencia en los asuntos internos.



Ambas partes expresaron su voluntad de fortalecer la coordinación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Rusia apoya a Vietnam en la organización del APEC 2027, mientras Vietnam respalda la propuesta rusa de acoger el APEC 2035.



En relación con el Mar del Este, ambas partes reafirmaron la importancia de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 como fundamento jurídico para las actividades marítimas. Rusia apoya la aplicación plena y eficaz de la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este de 2002 y los esfuerzos para alcanzar un Código de Conducta eficaz, sustancial y conforme con el derecho internacional.



Rusia también respalda el papel central de la ASEAN en la arquitectura regional de Asia-Pacífico. Vietnam y Rusia continuarán coordinándose en mecanismos liderados por la ASEAN y acordaron fortalecer y profundizar la Asociación Estratégica Rusia-ASEAN.



Respecto de la crisis de Ucrania, Rusia valoró la posición equilibrada y objetiva de Vietnam y acogió con satisfacción su disposición a contribuir a los esfuerzos político-diplomáticos destinados a encontrar una solución. Ambas partes reafirmaron su compromiso con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, expresaron su profunda preocupación por las bajas civiles y llamaron a la comunidad internacional a actuar con moderación en el suministro de armas a la zona del conflicto.



Finalmente, Vietnam y Rusia acordaron estudiar la posibilidad de establecer un mecanismo de Diálogo Marítimo bilateral para fortalecer la confianza y el entendimiento mutuos y promover una cooperación sustancial en cuestiones marítimas de interés común.



Ambas partes reafirmaron que la visita de Estado de To Lam a Rusia reviste una especial importancia para impulsar la Asociación Estratégica Integral y ampliar la cooperación mutuamente beneficiosa./.



