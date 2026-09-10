Política

Líder vietnamita inicia visita oficial a Francia y participa en la Cumbre del Espacio en París

El secretario general y presidente To Lam inicia una visita oficial a Francia y participa en la Cumbre del Espacio en París, por invitación de Emmanuel Macron.

Personal de la Embajada y comunidad vietnamita en Francia reciben al secretario general y presidente To Lam y su esposa. (Foto: VNA)
Personal de la Embajada y comunidad vietnamita en Francia reciben al secretario general y presidente To Lam y su esposa. (Foto: VNA)

París (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa llegaron en la madrugada del 10 de septiembre (hora local) a París, donde iniciaron una visita oficial a Francia y participarán en la Cumbre del Espacio, por invitación del presidente francés, Emmanuel Macron.

La delegación fue recibida en el aeropuerto de Orly por el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez; el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet; y representantes del Departamento de Protocolo del Ministerio francés de Asuntos Exteriores.

Por parte de Vietnam, estuvieron presentes el embajador en Francia, Trinh Duc Hai, y su esposa; la jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO, Nguyen Thi Van Anh; además de funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad coterránea en Francia.

Vietnam y Francia establecieron relaciones diplomáticas el 12 de abril de 1973. Los vínculos bilaterales se desarrollan de manera positiva e integral, sobre la base de una confianza política cada vez mayor y de profundos lazos históricos, culturales y entre ambos pueblos.

La visita reafirma la importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica Integral con Francia y ofrece una oportunidad para vincular las fortalezas francesas en ciencia, tecnología, innovación y sectores tecnológicos estratégicos con las nuevas necesidades de desarrollo del país indochino.

La participación en la Cumbre del Espacio refleja la visión de desarrollo y el espíritu de integración internacional proactiva de Vietnam, además de permitirle contribuir a la configuración de marcos de cooperación y de una gobernanza espacial orientada a la paz, la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, en beneficio de toda la humanidad./.

VNA
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