Líder vietnamita inicia visita oficial a Francia y participa en la Cumbre del Espacio en París

París (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa llegaron en la madrugada del 10 de septiembre (hora local) a París, donde iniciaron una visita oficial a Francia y participarán en la Cumbre del Espacio, por invitación del presidente francés, Emmanuel Macron.



La delegación fue recibida en el aeropuerto de Orly por el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez; el embajador de Francia en Vietnam, Olivier Brochet; y representantes del Departamento de Protocolo del Ministerio francés de Asuntos Exteriores.



Por parte de Vietnam, estuvieron presentes el embajador en Francia, Trinh Duc Hai, y su esposa; la jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la UNESCO, Nguyen Thi Van Anh; además de funcionarios de la Embajada y representantes de la comunidad coterránea en Francia.



Vietnam y Francia establecieron relaciones diplomáticas el 12 de abril de 1973. Los vínculos bilaterales se desarrollan de manera positiva e integral, sobre la base de una confianza política cada vez mayor y de profundos lazos históricos, culturales y entre ambos pueblos.



La visita reafirma la importancia que Vietnam concede a la Asociación Estratégica Integral con Francia y ofrece una oportunidad para vincular las fortalezas francesas en ciencia, tecnología, innovación y sectores tecnológicos estratégicos con las nuevas necesidades de desarrollo del país indochino.



La participación en la Cumbre del Espacio refleja la visión de desarrollo y el espíritu de integración internacional proactiva de Vietnam, además de permitirle contribuir a la configuración de marcos de cooperación y de una gobernanza espacial orientada a la paz, la seguridad, la sostenibilidad y la equidad, en beneficio de toda la humanidad./.

VNA