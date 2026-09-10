Máximo dirigente de Vietnam concluye su visita de Estado a Rusia

Moscún (VNA)- El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, partió hoy de Moscú, concluyendo su exitosa visita de Estado a Rusia del 7 al 9 de septiembre.



El máximo dirigente de Vietnam viajará a Francia para realizar una visita oficial y asistir a la Cumbre Espacial Internacional en París, del 9 al 12 de septiembre.



En el Aeropuerto Internacional de Vnukovo, en Moscú, la delegación vietnamita fue despedida por el viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko y el embajador de Rusia en Vietnam, Gennady Bezdetko, entre otros altos funcionarios.



En el marco de la visita, To Lam sostuvo conversaciones con el presidente ruso, Vladimir Putin, y se reunió con el presidente de la Duma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin; el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin; la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko; y el presidente del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Dmitry Medvedev.



Asimismo, recibió al presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia, Gennady Zyuganov; a representantes de la Asociación de Veteranos de Guerra y de la Asociación de Amistad Rusia-Vietnam; participó en el Foro de Ciencia y Tecnología Vietnam-Rusia; recibió el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói y sostuvo encuentros con representantes de varias empresas.



Con motivo de la visita, To Lam y su esposa también se reunieron con funcionarios y empleados de la Embajada de Vietnam y con miembros de la comunidad vietnamita residente en Rusia. Además, depositaron flores en el Monumento al Presidente Ho Chi Minh y en la Tumba del Soldado Desconocido, y participaron en la inauguración del Espacio del Patrimonio y la Conexión Cultural Vietnam-Rusia, entre otras actividades.



Las conversaciones y encuentros se desarrollaron en un ambiente de amistad tradicional, sinceridad y confianza, característico de las relaciones entre ambos países.



Los dirigentes de Vietnam y Rusia intercambiaron ampliamente opiniones sobre la situación actual y las perspectivas de las relaciones bilaterales y acordaron medidas para seguir impulsando la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.



To Lam valoró altamente los logros de Rusia en el desarrollo económico, la garantía del bienestar de la población y el fortalecimiento del prestigio del país en la arena internacional.



Por su parte, el presidente ruso reconoció los impresionantes logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y su activa participación en la solución de los problemas regionales y globales.



Expresó su confianza en que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, encabezado por el secretario general y presidente To Lam, Vietnam continuará cumpliendo con éxito los objetivos estratégicos de desarrollo nacional aprobados por el XIV Congreso Nacional.



En esta ocasión, ambas partes emitieron una Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Rusia en la nueva etapa.



También acordaron intensificar los intercambios regulares y sustantivos a todos los niveles, especialmente al más alto rango; promover la cooperación a través de los canales partidistas y parlamentarios de ambos países; y aplicar medidas enérgicas para que la cooperación económica desempeñe un papel pionero en el impulso de unas relaciones Vietnam-Rusia más sustantivas.



Las dos partes coincidieron asimismo en la necesidad de reforzar el papel de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica, Comercial, Científica y Técnica y se fijaron el objetivo de elevar lo antes posible el comercio bilateral hasta los 15 mil millones de dólares.



Vietnam y Rusia reafirmaron que la energía y el sector petrolero y de gas seguirán siendo pilares importantes de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países, al tiempo que acordaron ampliar la cooperación hacia nuevas áreas energéticas, como la energía nuclear, eólica y generada a partir del gas.



En la nueva etapa de desarrollo, ambas partes coincidieron en convertir la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital en nuevos motores de la Asociación Estratégica Integral.



También acordaron mejorar la calidad y diversificar las rutas de transporte para garantizar las cadenas de suministro y promover un desarrollo socioeconómico sostenible, así como convertir verdaderamente la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital en pilares y principales motores de las relaciones bilaterales.



Las dos partes ampliarán además la investigación conjunta, la aplicación y la transferencia de tecnología en ámbitos como la inteligencia artificial, las tecnologías digitales, la biotecnología, los nuevos materiales, las tecnologías cuánticas, la tecnología espacial y la automatización.



Vietnam y Rusia reafirmaron igualmente su compromiso de coordinar acciones frente a los desafíos de seguridad no tradicionales; prevenir y combatir la delincuencia transnacional y los delitos de alta tecnología, y responder a situaciones de emergencia.



Ambas partes acordaron, además, ampliar la cooperación en educación y formación, salud, cultura, turismo, trabajo e intercambios entre los pueblos, así como reforzar la coordinación en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales./.

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