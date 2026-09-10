Economía

TikTok invertirá 980 millones de dólares en logística en Ciudad Ho Chi Minh

TikTok amplía su inversión en Ciudad Ho Chi Minh con un proyecto logístico de más de 980 millones de dólares y 50 años de operación.

Foto de ilustración. (Fuente: Xinhua/VNA)
Foto de ilustración. (Fuente: Xinhua/VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El Departamento de Finanzas de Ciudad Ho Chi Minh entregó recientemente un Certificado de Registro de Inversión a Tokgistic Pte. Ltd, un inversor singapurense, para llevar a cabo un proyecto de la compañía Swift Logistics en la urbe.

Swift Logistics es una empresa dentro del ecosistema de TikTok. Con una inversión de más de 980 millones de dólares, el proyecto tiene un plazo de operación de 50 años y su puesta en marcha está prevista para noviembre de 2026.

Swift Logistics está registrada para operar en los ámbitos de servicios postales, entrega, investigación de mercado y consultoría de gestión.

En lo que respecta a los servicios postales, la empresa firmará contratos con clientes pero no prestará directamente los servicios de entrega y logística asociados a través de proveedores de logística de terceros.

El proyecto Swift Logistics marca el siguiente paso en el plan de TikTok para ampliar sus operaciones de inversión en Ciudad Ho Chi Minh.

Anteriormente, durante una reunión celebrada el 28 de noviembre de 2025 con Nguyen Van Duoc, presidente del Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh, directivos de TikTok para el Sudeste Asiático informaron que la empresa está considerando trasladar algunos de sus servicios transfronterizos a Vietnam.

TikTok también propuso establecer tres empresas en los sectores de logística, pagos digitales y comercio electrónico vinculadas al Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC).

En particular, en el sector de la logística, se prevé que la escala de operaciones de TikTok podría alcanzar entre mil y dos mil millones de pedidos al año.

En el sector de los pagos digitales, la empresa comentó que TikTok Payment puede atender a unos 45 millones de usuarios en Vietnam, mientras que sus operaciones de comercio electrónico apuntan a un valor total de transacciones superior a los 10 mil millones de dólares anuales.

A principios de abril de 2026, TikTok Shop Vietnam también obtuvo un certificado de inversión en Ciudad Ho Chi Minh con un capital de 125 millones de dólares.

La participación de corporaciones tecnológicas globales contribuirá a ampliar el ecosistema de servicios que respalda el comercio, los pagos y la logística transfronterizos./.

VNA
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