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Vietnam y Rusia acuerdan una hoja de ruta para cooperación en tecnología cuántica

El presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Tran Hong Thai, mantuvo una reunión con representantes de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom) y destacados socios científicos y educativos rusos en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS, Moscú.

El presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Tran Hong Thai, mantiene una reunión con representantes de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom). Foto: VNA
El presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Tran Hong Thai, mantiene una reunión con representantes de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom). Foto: VNA

Moscú (VNA) – El presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, Tran Hong Thai, mantuvo una reunión con representantes de la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom) y destacados socios científicos y educativos rusos en la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología MISIS, Moscú.

El encuentro, efectuado en el marco de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, tiene como objetivo avanzar en la elaboración de una hoja de ruta de cooperación para tecnologías estratégicas, con un enfoque inmediato en la tecnología cuántica, contribuyendo así a concretar la orientación de la cooperación científica y tecnológica bilateral para la nueva era.

La delegación rusa estuvo integrada por la Sra. Ekaterina Solntseva, directora de Tecnologías Cuánticas de Rosatom; el académico Nikolai Kolachevsky, director del Instituto de Física P.N. Lébedev de la Academia de Ciencias de Rusia; el Sr. Sergey Salikhov, primer vicerrector de NUST MISIS; y el Sr. Denis Avetisyan, asesor de Tecnologías Cuánticas de Rosatom.

Tras participar en el Foro Quantum BRICS en Rusia en junio de 2026, la Academia vietnamita intensificó los intercambios con Rosatom y otros socios rusos para estudiar un modelo integral de desarrollo de la tecnología cuántica, desde la investigación y las infraestructuras hasta la formación de recursos humanos y la cooperación entre institutos, universidades y empresas.

Hong Thai destacó que la tecnología cuántica es un campo emergente y de rápido desarrollo que requiere grandes inversiones. Según afirmó, aprovechar la experiencia de países avanzados como Rusia permitirá a Vietnam acelerar la formación de especialistas y el desarrollo de capacidades propias.

Ambas partes acordaron una hoja de ruta con cuatro prioridades: compartir experiencias en la elaboración de estrategias nacionales, formar recursos humanos, conectar infraestructuras de investigación y avanzar gradualmente hacia el desarrollo de infraestructuras integrales de computación cuántica, tanto de hardware como de software.

La Academia también busca facilitar que científicos y jóvenes investigadores vietnamitas trabajen en las infraestructuras cuánticas rusas y promover la participación de expertos rusos en proyectos conjuntos, con miras a establecer un centro de investigación conjunto.

La cooperación con Rosatom constituye un paso concreto para aprovechar la experiencia rusa y contribuir al desarrollo de capacidades estratégicas de tecnología cuántica de Vietnam./.

VNA
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