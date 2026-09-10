Vietnam moderniza las zonas de materias primas con datos digitales

Hanoi (VNA)- El desarrollo de zonas de materias primas para la agricultura, la silvicultura y la pesca durante el periodo 2026-2030 se acelerará mediante una gestión basada en datos digitales, vinculando la producción con los mercados, garantizando la trazabilidad y fomentando la integración de las cadenas de suministro.



Según el Proyecto de Desarrollo de zonas concentradas de producción de materias primas agrícolas, forestales y pesqueras en el período 2026-2030, la transformación digital se ha definido como uno de los pilares fundamentales para mejorar la capacidad de gestión, organizar la fabricación y conectar con los mercados.



Junto con la inversión en infraestructura, el fortalecimiento de la organización de la producción y el impulso de la articulación de las cadenas de suministro, el plan busca construir zonas de producción de materias primas gestionadas de manera unificada sobre la base de datos relativos a la superficie, los productores, las temporadas de cultivo, el volumen de producción, la calidad, los códigos de las zonas de cultivo y de cría, así como la situación de la comercialización.



El objetivo para 2030 es que más del 70% de las zonas de producción de materias primas beneficiarias hayan completado la elaboración de mapas digitales y la estandarización de los datos básicos; y que al menos el 60% de la superficie aplique registros electrónicos de producción, gestión de códigos y trazabilidad del origen, adaptados a cada sector y mercado.



La digitalización no solo tiene como objetivo trasladar la información sobre la producción al entorno electrónico, sino también transformar los métodos de gestión, garantizando que los datos estén estandarizados, actualizados y conectados con las plataformas de uso común, evitando que cada localidad, empresa o cooperativa utilice sistemas independientes.



En particular, los datos digitales servirán de base para satisfacer las exigencias cada vez mayores del mercado en cuanto a calidad, trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro, entre otros aspectos.



Además de la digitalización, el proyecto se centra en resolver los principales cuellos de botella relacionados con la infraestructura y los vínculos de la cadena de suministro.



El Estado dará prioridad a la inversión en obras esenciales y con capacidad de conexión, especialmente en las vías de transporte que unen las zonas de materias primas con los centros de recolección, preprocesamiento, procesamiento, almacenamiento y los mercados./.

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