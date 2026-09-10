Vietnam apunta a 50 millones de turistas internacionales y 90 mil millones de dólares en ingresos

Hanoi (VNA) - Vietnam se propone recibir entre 45 y 50 millones de turistas internacionales y generar entre 80 y 90 mil millones de dólares en ingresos turísticos para 2030, según el Programa de Acción del Gobierno para desarrollar el turismo como sector económico clave en la nueva era.



El objetivo figura en la Resolución Nº 263/NQ-CP, que implementa la Resolución Nº 26-NQ/TW, aprobada el 22 de agosto de 2026 por el Buró Político sobre el desarrollo del turismo vietnamita como sector económico clave. El programa establece además que el turismo aporte directamente entre el 10% y el 12% del Producto Interno Bruto (PIB) y que Vietnam se sitúe entre los puestos 1 y 3 del Sudeste Asiático en términos de escala y crecimiento turístico.



El programa busca concretar de forma integral y coordinada las orientaciones, objetivos, tareas y soluciones establecidos en la Resolución Nº 26-NQ/TW, definiendo las responsabilidades de los organismos encargados, así como los productos y plazos de ejecución.



También prevé reforzar la coordinación entre sectores y regiones, además de la inspección, supervisión y evaluación de los resultados.



El turismo, nuevo motor de crecimiento

El Gobierno plantea un cambio profundo en el modelo de desarrollo turístico, pasando de uno basado principalmente en la expansión y el aprovechamiento de los recursos a otro centrado en la calidad, la eficiencia, la sostenibilidad y un mayor valor añadido.



El turismo deberá convertirse en un motor de crecimiento estrechamente vinculado con la transformación digital y verde, el desarrollo cultural, la defensa y la seguridad, así como el fortalecimiento de la competitividad nacional.



Los ministerios, sectores y localidades deberán intensificar la divulgación para elevar la conciencia y la responsabilidad sobre el papel del turismo como nuevo motor de crecimiento y su contribución al objetivo de alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



El Gobierno también promoverá la participación de toda la población en la construcción de un entorno turístico civilizado, seguro, acogedor y profesional, fomentando la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, la preservación de la identidad cultural y un comportamiento adecuado hacia los visitantes, bajo el espíritu de que “cada ciudadano sea un embajador del turismo”.



Más productos de alto valor

Para desarrollar mercados y productos turísticos de mayor valor, se priorizarán los destinos capaces de atraer a turistas de alto poder adquisitivo, con estancias prolongadas y posibilidad de viajar durante todo el año.



El Gobierno dará prioridad al turismo cultural vinculado con las industrias culturales, con el objetivo de crear productos emblemáticos nacionales, grandes complejos de servicios y cadenas de valor culturales y turísticas con competitividad internacional.



También se promoverán el turismo de playa e islas, los recorridos fluviales y costeros y el turismo médico y de bienestar de alta calidad en Hanoi, Hai Phong, Quang Ninh, Ciudad Ho Chi Minh, Hue, Da Nang, Khanh Hoa y Phu Quoc.



La gastronomía será otro eje de desarrollo, mediante productos turísticos vinculados con la diversidad culinaria de las distintas regiones. El programa contempla crear un sistema de restaurantes vietnamitas que cumplan estándares nacionales e internacionales, con el objetivo de elevar y consolidar la marca de la gastronomía vietnamita en el mapa culinario mundial.



Asimismo, se promoverán establecimientos de compras outlet, centros comerciales, tiendas libres de impuestos y mercados nocturnos.



El Gobierno apoyará también el desarrollo de aldeas turísticas representativas como destinos atractivos, vinculados con la preservación cultural, los valores comunitarios, la agricultura y las zonas rurales, las aldeas artesanales, los mercados periódicos de las comunidades étnicas minoritarias y las experiencias culturales locales.



Elevar la marca turística de Vietnam

Para reforzar la promoción turística y elevar la marca del país, los ministerios, sectores y localidades implementarán el Programa Nacional de Promoción Turística para el período 2026-2035.



La promoción se integrará con la diplomacia cultural y con la gastronomía, el cine, las artes escénicas, el deporte, los festivales y los grandes acontecimientos internacionales. Al mismo tiempo, se reforzará la presencia del turismo vietnamita en plataformas digitales globales y nacionales, nuevos canales de comunicación y ecosistemas multimedia.



El programa contempla además elaborar un proyecto para elevar la marca turística nacional hasta 2035, con un mensaje unificado que posicione a Vietnam como un destino de alta calidad, seguro y entre los más atractivos de Asia por su patrimonio, gastronomía, turismo de playa, cultura y estilo de vida.



También se establecerán una estrategia de cooperación con organizaciones turísticas internacionales y regionales, así como un programa y una red de embajadores digitales del turismo en los mercados prioritarios.



Hacia una gobernanza turística más moderna

El Gobierno plantea asimismo renovar la gestión estatal del turismo desde el nivel central hasta el local, orientándola hacia la gobernanza, la creación de condiciones favorables y el desarrollo, con una mayor digitalización y aplicación de la ciencia y la tecnología.



El programa promueve una competencia basada en la calidad y fomenta el turismo verde, la economía circular y la adaptación al cambio climático. Entre las tareas previstas figura la elaboración de un conjunto de indicadores para evaluar los destinos turísticos inteligentes, otro para seguir y evaluar la capacidad de desarrollo de todo el sector y centros de gestión turística inteligente.



También se establecerán mecanismos de gobernanza moderna y de coordinación y vinculación multisectorial desde el nivel central hasta el local para conectar a las empresas y formar cadenas de valor turísticas integradas.



El Gobierno apoyará a las empresas turísticas en el uso de plataformas legales de comercio electrónico para mejorar la promoción y venta de productos y servicios en línea, fomentar el comercio electrónico transfronterizo y ampliar los pagos sin efectivo.



Paralelamente, se desarrollarán destinos, productos y servicios turísticos verdes y sistemas de transporte ecológico mediante vehículos limpios, como automóviles y autobuses eléctricos, especialmente en las ciudades, islas turísticas y zonas de actividad nocturna. Estas medidas se combinarán con tecnologías inteligentes de gestión energética, materiales respetuosos con el medio ambiente y modelos de economía circular en todo el sector./.

VNA