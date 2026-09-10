Phong Nha - Ke Bang entre los 11 destinos más bellos de Vietnam

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El medio británico The Times incluyó al Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang, situado en la provincia central de Quang Tri, entre los 11 destinos más bellos de Vietnam en 2026, destacando el atractivo de este sitio declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en el panorama turístico nacional e internacional.



Según la publicación, los paseos en barco por la cueva Phong Nha y las caminatas por la cueva Thien Duong, ambas actividades aptas para familias, permiten apreciar la impresionante magnitud de estas formaciones naturales. Sin embargo, la verdadera aventura se encuentra en las zonas más profundas del parque, donde los espeleólogos vadean ríos subterráneos y se abren paso entre estalagmitas.



“Son Doong, con cavidades lo suficientemente vastas como para albergar manzanas enteras de una ciudad, es la joya de la corona, mientras que Hang En y Hang Va ofrecen alternativas igualmente etéreas, aunque más accesibles”, precisa la publicación.



La lista de The Times también incluye destinos como Hue, Hanoi, el Santuario de My Son (Da Nang), Sa Pa (Lao Cai), Hoang Su Phi (Tuyen Quang), la cascada Ban Gioc y la montaña Mat Than (Cao Bang), la península de Son Tra (Da Nang), Cat Tien (Dong Nai), el tramo costero entre Quy Nhon y Phan Rang, y Con Dao (Ciudad Ho Chi Minh).



Estos destinos reflejan la diversidad del turismo en Vietnam, desde paisajes montañosos, cuevas y bosques tropicales hasta rutas costeras e islas.



Según la junta directiva del parque, durante el primer semestre del año, Phong Nha - Ke Bang recibió más de 587.000 visitantes, un 14% más que en el mismo período del año pasado.



Se estima que el número de visitantes a la provincia de Quang Tri en la primera mitad del año superó los 5,6 millones, un incremento interanual de casi el 16%, generando unos ingresos turísticos de aproximadamente 250,35 millones de dólares./.

VNA