Turismo busca un nuevo impulso de crecimiento bajo Resolución 26

Hanoi (VNA) – El sector turístico de Vietnam debe dejar atrás el enfoque centrado exclusivamente en el número de visitantes para priorizar la generación de valor, al tiempo que desarrolla un ecosistema turístico de alta calidad, inteligente, ecológico, creativo y con una marcada identidad cultural, con el fin de crear un nuevo motor de crecimiento, según expertos.



Esta orientación está recogida en la Resolución n.º 26-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del turismo de Vietnam como sector económico clave en la nueva era. El documento busca elevar el valor añadido y la competitividad del sector a escala regional y mundial, al tiempo que refuerza su capacidad para dinamizar otras ramas de la economía.



De la cantidad al valor



Vietnam recibió cerca de 21,2 millones de visitantes internacionales y atendió a 137 millones de turistas nacionales en 2025. Los ingresos del turismo alcanzaron unos 38.500 millones de dólares, casi un 38% más que en 2019, mientras que el sector aportó directamente cerca del 8,8% del PIB y generó alrededor de 4,41 millones de empleos, equivalentes al 8,5% de la fuerza laboral nacional.



En los primeros ocho meses de 2026, Vietnam recibió 15,9 millones de visitantes internacionales y se encamina a cumplir la meta anual de 25 millones.



Sin embargo, ante las fluctuaciones del turismo mundial, el sector necesita avanzar hacia un modelo de crecimiento más integral y sostenible, que ponga el acento en la calidad y no únicamente en el volumen.



La resolución fija como objetivo convertir el turismo en un sector económico clave para 2030, con una contribución directa de entre el 10% y el 12% del PIB, entre 45 y 50 millones de visitantes internacionales, 160 millones de turistas nacionales y unos ingresos turísticos de entre 80.000 y 90.000 millones de dólares. Para 2045, Vietnam aspira a situarse entre los 30 países con mayor competitividad turística del mundo.



El Dr. Trinh Le Anh, de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades (USSH) de la Universidad Nacional de Vietnam en Hanoi, calificó la Resolución 26 de "catalizador" estratégico para reposicionar el turismo. Señaló tres cambios fundamentales: pasar de contabilizar el número de visitantes a medir el valor añadido y el gasto efectivo; pasar de explotar recursos básicos a desarrollar las economías creativas y de experiencias; y sustituir la coordinación administrativa por cadenas de valor integradas.

La imagen espectacular de las estalactitas milenarias de la cueva de Nuoc Lan, recientemente descubierta en el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang (Quang Tri). (Fuente: VNA)





En línea con esta visión, el Dr. Pham Ha, presidente y director ejecutivo de LuxGroup, afirmó que la resolución redefine el turismo como parte de un ecosistema económico más amplio, capaz de impulsar sectores como el transporte, el comercio, las industrias culturales, la economía digital y la economía nocturna.



Asimismo, destacó que las medidas relativas a los seguros de riesgo turístico respaldados por el Estado y los mecanismos piloto destinados a abordar cuestiones urgentes reflejan un enfoque político más proactivo y flexible. Esto amplía el margen para la innovación y contribuye a eliminar los obstáculos que persisten en la práctica, señaló.



Liberar recursos para el crecimiento



Durante una conferencia nacional celebrada el 3 de septiembre para analizar, difundir y poner en práctica diversas resoluciones y directrices del Buró Político, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra afirmó que Vietnam dispone de abundantes recursos naturales, patrimonio cultural y otros activos que le permiten desarrollar una industria turística de talla regional y mundial.



Nguyen Quoc Ky, presidente de Vietravel, señaló que el sector debería centrarse en incrementar el gasto por visitante. Los turistas deberían contar con más opciones para gastar en gastronomía, entretenimiento, compras, arte, atención sanitaria y otras experiencias, en lugar de limitarse a adquirir paquetes turísticos o servicios de alojamiento.



Asimismo, abogó por pasar de una competencia basada en los precios a otra sustentada en las experiencias y la identidad cultural, mediante una cooperación más estrecha entre el Estado, las autoridades locales, las aerolíneas, las agencias de viajes, los destinos, los proveedores de servicios, las empresas tecnológicas y las comunidades locales.



Cuando todos los eslabones de la cadena de valor turística trabajan con un objetivo común, Vietnam no solo puede atraer a más visitantes, sino también incentivarlos a prolongar su estancia, aumentar su gasto y regresar, afirmó.



Nguyen Hong Hai, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Vietnam, señaló que el Estado debe desempeñar un papel facilitador y de liderazgo, eliminando las barreras institucionales y los obstáculos relacionados con las infraestructuras y los recursos. Las empresas, por su parte, deben liderar la innovación, desarrollar productos sostenibles, ecológicos y de alta calidad, y acelerar la transformación digital. Las comunidades locales deben participar en la prestación de servicios, la preservación cultural y la protección del medio ambiente, y beneficiarse directamente de la actividad turística.



Entretanto, pidió reforzar la coordinación intersectorial a escala nacional, con responsabilidades, plazos y recursos claramente definidos. Subrayó que los avances no deben medirse únicamente por el número de visitantes y los ingresos, sino también por factores como el gasto turístico, la duración de la estancia, la tasa de retorno, la calidad del empleo, la satisfacción de los visitantes y la capacidad de carga ambiental.



Hizo hincapié en la necesidad de estrechar la conexión entre las universidades y el mercado laboral para formar una fuerza laboral turística dotada de sólidas competencias profesionales, lingüísticas y digitales. Con una sólida base cultural, creatividad y capacidades de nivel internacional, los trabajadores del sector turístico vietnamita pueden convertir los objetivos de la Resolución 26 en valor económico tangible y contribuir al desarrollo sostenible./.