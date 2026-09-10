Máximo dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Montreuil

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam

Montreuil, Francia (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, rindió hoy homenaje al Presidente Ho Chi Minh y depositó flores ante su estatua en el parque Montreau, en la ciudad de Montreuil, en el marco de su visita oficial a Francia.



Al acto asistieron el alcalde de Montreuil, Patrice Bessac, y el secretario nacional del Partido Comunista Francés, Fabien Roussel.



To Lam expresó su profunda emoción al recordar la trayectoria del Presidente Ho Chi Minh en su búsqueda del camino a la independencia de Vietnam, así como la solidaridad y el apoyo que recibió del pueblo francés durante sus años en el país europeo.



El mandatario destacó que su visita coincide con el 115.º aniversario de la primera llegada del líder de la Revolución vietnamita a Francia (1911-2026). Señaló que los vínculos con amigos y compañeros franceses durante ese período contribuyeron a sentar las bases de la amistad entre Vietnam y Francia.



La UNESCO reconoció posteriormente sus contribuciones a la independencia, la libertad y la paz como las de un “héroe de la liberación nacional y destacado hombre de cultura”.



To Lam agradeció a las autoridades y al pueblo de Montreuil por preservar el Espacio Ho Chi Minh, considerado parte del patrimonio cultural de la ciudad, y expresó su confianza en que Montreuil siga siendo un socio cercano de Vietnam.





El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, visita el Espacio Ho Chi Minh, situado en el Museo de Historia Viva, en el corazón del parque Montreau. Foto: VNA

Por su parte, el alcalde Patrice Bessac afirmó que Montreuil mantiene desde hace décadas profundos lazos de amistad y solidaridad con Vietnam, y que el Presidente Ho Chi Minh forma parte inseparable de la historia de la ciudad.



Durante la visita, el dirigente vietnamita recorrió el Espacio Ho Chi Minh en el Museo de Historia Viva del parque Montreau y firmó el libro de honor.



Expresó su deseo de que los vínculos entre Montreuil y Vietnam continúen fortaleciéndose, contribuyendo a profundizar la Asociación Estratégica Integral Vietnam-Francia.



El Espacio Ho Chi Minh conserva fotografías, documentos, libros y objetos relacionados con la actividad del líder vietnamita durante sus años en Francia./.