Vietnam y Francia refuerzan su cooperación basada en diálogo y confianza

París (VNA) – Las relaciones entre Vietnam y Francia se basan en el diálogo sincero, el respeto mutuo y la confianza, creando una sólida base para ampliar la cooperación en defensa, seguridad, economía, energía, economía marítima y protección de infraestructuras submarinas.



Así lo afirmó Michel Criaud, miembro de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional de Francia, en sus declaraciones con la Agencia Vietnamita de Noticias con motivo de la visita oficial al país europeo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.



Criaud, quien es también presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Francia – Vietnam, destacó los estrechos vínculos entre ambos países, forjados a lo largo de la historia y fortalecidos mediante la cooperación económica, la educación superior, la cultura y los intercambios entre pueblos.



Tras elevar sus relaciones a una Asociación Estratégica Integral, opinó, ambos países cuentan con nuevas oportunidades para impulsar la cooperación en defensa, seguridad, economía y finanzas, sobre la base de su compromiso compartido con la paz.



En defensa y seguridad, Criaud destacó el potencial de cooperación para reforzar las capacidades de defensa, garantizar la libertad de navegación, mejorar la ciberseguridad y proteger infraestructuras submarinas, especialmente los cables de telecomunicaciones.



Según el diputado, con una costa que se extiende a lo largo de aproximadamente 3.200 km, Vietnam tiene una necesidad significativa de garantizar la seguridad marítima.



Destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en el contexto de los acontecimientos geopolíticos, así como el rápido avance de la tecnología y el equipamiento de defensa. Afirmó que Vietnam es un socio de confianza de Francia.



En el ámbito económico, señaló que Francia aspira a duplicar sus exportaciones a Vietnam en los próximos 10 años y valoró los esfuerzos de Vietnam por avanzar hacia el uso de la electricidad y reducir su dependencia de los combustibles fósiles.



Según el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Francia-Vietnam, los pueblos de los dos países desempeñan un papel importante en el cultivo de relaciones basadas en la confianza y las dos partes deben continuar fortaleciendo estos vínculos.



También consideró que existen amplias posibilidades de cooperación en la industria de defensa, especialmente en el sector marítimo, así como en energías renovables, energía nuclear, lucha contra el cambio climático, economía marítima y eólica marina.



Criaud subrayó además el potencial de colaboración en pesca, formación de pescadores, gestión de zonas pesqueras, derecho marítimo y fortalecimiento de las capacidades de la guardia costera.



Al abordar la cuestión de la “tarjeta amarilla” que afecta al sector pesquero, sugirió que Francia podría compartir su experiencia y prestar apoyo en ámbitos como la gestión de zonas de pesca, la sensibilización sobre el derecho del mar y el fortalecimiento de las capacidades de la guardia costera.



Sobre el Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea (UE) y Vietnam (EVIPA), destacó que el acuerdo constituye una herramienta importante para reforzar la protección de las inversiones y facilitar la cooperación económica.



Su ratificación por Francia, prevista para ser examinada próximamente por el Parlamento, contribuiría a profundizar los lazos económicos entre Vietnam, Francia y la UE, analizó./.

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