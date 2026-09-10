Medios rusos: La visita del secretario general y presidente To Lam pasará a la historia

Moscú (VNA) - Entre el 8 y el 10 de septiembre, casi todos los periódicos y canales de televisión rusos se han centrado en la visita a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al valorar positivamente el viaje y considerarlo de importancia para la consolidación de las relaciones bilaterales en la nueva etapa.



El diario Izvestia publicó un extenso artículo bajo el título “La visita de To Lam pasará a la historia”, al señalar que es la primera vez desde 1991 que un dirigente vietnamita que ocupa simultáneamente los cargos de secretario general del Partido Comunista y jefe de Estado visita Rusia.



En el contexto de la entrada de Vietnam en una “nueva era”, marcada por grandes objetivos de modernización y desarrollo tecnológico, la visita demuestra que el país sigue concediendo importancia a sus relaciones con Rusia. Durante las conversaciones celebradas en el Kremlin el 9 de septiembre, el presidente ruso, Vladimir Putin, y To Lam destacaron el desarrollo estable y a largo plazo de la asociación bilateral.



La visita tiene lugar después del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista y de las elecciones a la Asamblea Nacional, cuando Vietnam ha definido nuevas orientaciones de desarrollo centradas en acelerar la modernización, la transformación digital, la ciencia y la tecnología, la industria espacial y la energía. El país se ha fijado el objetivo de convertirse para 2030 en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano alto, y para 2045 en un país de ingreso alto.



Izvestia recordó que el diálogo de alto nivel entre Rusia y Vietnam se ha mantenido sólido en los últimos años. En mayo de 2025, To Lam visitó Rusia para asistir a la ceremonia por el 80.º aniversario del Día de la Victoria y al desfile militar en la Plaza Roja. La actual visita, sin embargo, destaca por un amplio programa que abarca cuestiones políticas, científicas y tecnológicas.



Durante su estancia en Moscú, To Lam mantuvo conversaciones con varios altos dirigentes rusos, asistió al Foro de Ciencia y Tecnología Rusia-Vietnam y recibió el Premio Internacional de la Paz Lev Tolstói.



Sobre las conversaciones con Vladimir Putin, Izvestia destacó el ambiente de amistad y los mensajes positivos de ambos dirigentes. Putin se refirió a To Lam como “querido camarada” y recordó la profunda historia de las relaciones entre ambos países, mientras que el dirigente vietnamita reafirmó sus sentimientos de amistad hacia el presidente y el pueblo rusos.



Estos mensajes políticos se concretaron en la Declaración Conjunta sobre la continuación del fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral en la nueva etapa. Las dos partes también fijaron el objetivo de elevar el comercio bilateral a 15 mil millones de dólares para 2030.



Las conversaciones abarcaron asimismo energía, ciencia y tecnología y salud. Putin y To Lam participaron en línea en la ceremonia de inauguración de un nuevo laboratorio de enfermedades infecciosas en Hanoi, proyecto que, según Anna Popova, directora de Rospotrebnadzor, contribuirá a fortalecer la capacidad de Vietnam para investigar y prevenir estas enfermedades.



Artículo publicado en el sitio web iz.ru. (Foto: VNA)



Izvestia señaló también el turismo como un ámbito con gran potencial de cooperación. To Lam invitó a Putin a visitar Vietnam y asistir a la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en Phu Quoc en noviembre de 2027.



En materia de política exterior, el diario consideró Moscú una escala importante en la gira europea de To Lam, quien viajará posteriormente a Francia para asistir a la Cumbre Internacional sobre el Espacio en París y mantener conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron.



La combinación de las visitas a Rusia y Francia en una misma gira demuestra, según Izvestia, que Vietnam continúa aplicando una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de sus relaciones. La politóloga Tatyana Kosacheva consideró que mantener relaciones con múltiples socios permite a Vietnam ampliar su espacio de cooperación y aumentar sus opciones en el proceso de desarrollo.



Por su parte, Kommersant publicó el artículo “La amistad de larga data será muy útil en la ‘nueva era’”, en el que considera que la visita de To Lam abre nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países en ámbitos emergentes.



El diario destacó que Vietnam está entrando en una etapa que sus dirigentes denominan “nueva era”, centrada en la modernización, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la autonomía de la economía. Para ello, el país busca mejorar la calidad del crecimiento, con la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como importantes motores.



Esta orientación requiere ampliar el acceso a los mercados y atraer inversiones, tecnología y experiencia de socios extranjeros, lo que abre oportunidades para que Rusia extienda su cooperación con Vietnam más allá de los ámbitos tradicionales, especialmente en ciencia y tecnología y en sectores en los que tiene fortalezas.



Kommersant considera que las relaciones exteriores desempeñan un papel cada vez más importante en la generación de recursos adicionales para el desarrollo económico. La ampliación de la red de socios permite a Vietnam diversificar sus relaciones y aumentar las oportunidades de acceso a tecnología, inversiones y recursos humanos de alta calidad.



Desde esta perspectiva, la visita a Moscú no solo consolida las relaciones políticas entre Vietnam y Rusia, sino que también abre nuevas vías de cooperación acordes con las prioridades de desarrollo de Vietnam en la nueva etapa, demostrando el creciente papel de la diplomacia de alto nivel en la promoción de la cooperación bilateral y la movilización de recursos para el desarrollo./.