Presidente del Parlamento de Vietnam mantiene conversaciones con su homólogo mongol

Ulán Bator (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, mantuvo conversaciones hoy en Ulán Bator con su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, en el marco de su visita oficial al país de Asia Oriental del 9 al 11 de septiembre.

La conversación tuvo lugar inmediatamente después de la ceremonia oficial de bienvenida a Tran Thanh Man y su esposa, presidida por Sandag Byambatsogt y su esposa, en el Palacio de Gobierno.

Al dar una cálida bienvenida a Tran Thanh Man y a la delegación de alto nivel vietnamita, Sandag Byambatsogt destacó la importancia de la visita, que constituye la segunda de un presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam a Mongolia desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países y tiene lugar 23 años después de la primera en 2003.

Afirmó que Mongolia siempre considera a Vietnam un amigo tradicional y le concede una posición de primera importancia en sus relaciones con los países del Sudeste Asiático. Expresó su satisfacción por los logros de Vietnam, valoró sus políticas de desarrollo, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y transición verde, y manifestó su confianza en que el país indochino cumplirá sus objetivos y alcanzará un rápido crecimiento económico en la región.

Por su parte, Tran Thanh Man agradeció a Sandag Byambatsogt, a la Gran Asamblea Estatal (Parlamento) y al pueblo de Mongolia la cálida, solemne y cuidadosa acogida dispensada a la delegación vietnamita de alto nivel. Valoró los importantes logros de desarrollo de Mongolia, que han creado una sólida base para cumplir los objetivos estratégicos de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030, con miras a la “Visión 2050”, contribuyendo así a elevar la imagen, el prestigio y la posición internacional del país.

Destacó que el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan y valoran el apoyo del Gobierno y el pueblo de Mongolia durante la lucha por la independencia nacional y la reunificación del país.

En un ambiente de confianza, sinceridad y apertura, los dos dirigentes expresaron su satisfacción por el fuerte, sustancial y eficaz desarrollo de las relaciones Vietnam-Mongolia, especialmente desde que los dos países establecieron oficialmente la Asociación Integral en septiembre de 2024, con motivo de la visita de Estado a Mongolia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam.

En este sentido, abogaron por mantener regularmente los intercambios y visitas de alto nivel y a todos los niveles, aplicar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes y los compromisos y acuerdos alcanzados por los dirigentes de ambos países, incluida la Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Integral Vietnam-Mongolia; así como fortalecer la cooperación en defensa, seguridad y justicia, coordinar estrechamente la lucha contra la delincuencia transnacional y responder eficazmente a los problemas de seguridad no tradicionales.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

En el ámbito económico, los dos dirigentes coincidieron en reforzar el papel de los órganos legislativos en el apoyo a la conexión de las dos economías para que se desarrollen de manera sustancial y eficaz, acorde con el potencial de cada país. También plantearon estudiar activamente una mayor apertura de sus mercados a los productos del otro, facilitando el acceso al mercado mongol de los productos agrícolas y pesqueros de Vietnam, con miras a alcanzar pronto el objetivo de elevar el comercio bilateral a 200 millones de dólares.

En materia de inversiones, expresaron su disposición a intensificar la promoción de inversiones y acelerar la firma de un nuevo Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones entre Vietnam y Mongolia.

Los dos dirigentes señalaron que los dos países aún tienen un gran potencial y margen para ampliar la cooperación, no solo en economía, comercio e inversión, sino también en cultura, deportes, turismo, educación y formación e intercambios entre pueblos.

Para ello, destacaron la necesidad de fortalecer la protección y el apoyo a las comunidades vietnamita en Mongolia y mongola en Vietnam; promover el potencial, las fortalezas y los atractivos culturales y turísticos de cada país; y coordinar actividades de intercambio y cooperación en cultura, deportes y turismo para aumentar el entendimiento y la amistad entre los pueblos de ambos países.

En cuanto a la cooperación parlamentaria, coincidieron en continuar fortaleciendo los intercambios de delegaciones de alto nivel y a todos los niveles; coordinar eficazmente la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre los dos Parlamentos y del Acuerdo de Cooperación entre las dos Oficinas Parlamentarias, firmados con motivo de la visita; y seguir cooperando estrechamente en los foros parlamentarios regionales e internacionales de los que ambos son miembros.

También subrayaron la importancia de desempeñar adecuadamente sus funciones de supervisión para contribuir a garantizar la aplicación rigurosa de los acuerdos de alto nivel y crear condiciones favorables para que los Gobiernos y las empresas de ambos países fortalezcan la cooperación económica y comercial y amplíen las inversiones. Sandag Byambatsogt afirmó que facilitará que las empresas vietnamitas conozcan el mercado e inviertan de manera estable y a largo plazo en Mongolia.

Al intercambiar opiniones sobre cuestiones regionales e internacionales de interés común, reafirmaron su disposición a continuar cooperando estrechamente y apoyándose mutuamente en los foros regionales, internacionales y parlamentarios multilaterales.

Tran Thanh Man reiteró que Vietnam respalda las políticas de desarrollo de Mongolia destinadas a elevar su papel y posición internacional. Sandag Byambatsogt expresó su deseo de que Hanoi apoye la adhesión de Mongolia al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y manifestó su confianza en que Vietnam organizará con éxito la Cumbre de APEC 2027 en Phu Quoc./.

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