Política

Vietnam y Mongolia firman un memorando de cooperación parlamentaria

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firmaron hoy un memorando de cooperación entre los Parlamentos de ambos países, en el marco de la visita oficial de dirigente vietnamita a la nación del centro de Asia.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firman un memorando de cooperación entre los Parlamentos. (Foto: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firman un memorando de cooperación entre los Parlamentos. (Foto: VNA)

Ulán Bator (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firmaron hoy un memorando de cooperación entre los Parlamentos de ambos países, en el marco de la visita oficial de dirigente vietnamita a la nación del centro de Asia.

Ambos también presenciaron la firma de otro memorando entre las oficinas de sus respectivas Asambleas Nacionales.

El acuerdo busca fortalecer la cooperación entre los dos órganos legislativos y contribuir a la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países, así como impulsar la Asociación Integral Vietnam-Mongolia de manera sustantiva.

En particular, las dos partes intensificarán el intercambio de delegaciones, las conversaciones, la organización de seminarios y los diálogos entre dirigentes, diputados, organismos especializados y órganos de apoyo a las Asambleas Nacionales.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, presencian la firma de un memorando de cooperación entre las oficinas de los dos Parlamentos. (Foto: VNA)

También promoverá el intercambio de experiencias en materia legislativa, supervisión y toma de decisiones sobre asuntos nacionales, además de coordinarse y apoyarse mutuamente en foros parlamentarios regionales e internacionales.

Asimismo, compartirán experiencias en áreas de interés común, como desarrollo socioeconómico, ciencia y tecnología, innovación, transformación digital, agricultura, protección del medio ambiente, respuesta al cambio climático, cultura, educación, turismo e intercambio pueblo a pueblo.

Reforzarán la transparencia de las actividades parlamentarias, ampliarán el acceso de los ciudadanos a la información y promoverán la transformación digital, la aplicación de la tecnología y la modernización de los órganos de apoyo a los dos órganos legislativos.

La Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional de Vietnam y la Comisión Permanente de Seguridad y Política Exterior del Parlamento de Mongolia actuarán como órganos coordinadores de la cooperación.

La aplicación de ambos memorandos se basará en los principios de igualdad, beneficio recíproco, respeto y entendimiento mutuos, de conformidad con el derecho internacional, las legislaciones de ambos países y las competencias de cada parte./.

VNA
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