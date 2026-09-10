Vietnam coopera con la ONU para promover la igualdad de género

Nueva York (VNA) - Vietnam continuará cooperando con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover la igualdad de género, fortalecer el liderazgo de las mujeres y garantizar su participación plena y el disfrute de los beneficios derivados de grandes procesos de transformación como la digitalización, la inteligencia artificial y la transición ecológica, declaró el ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la misión permanente de Hanoi ante la ONU.



Al intervenir en el segundo período ordinario de sesiones de 2026 de la Junta Ejecutiva de la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), celebrado los días 9 y 10 de septiembre en Nueva York, Estados Unidos, el diplomático compartió los avances de Vietnam en materia de igualdad de género.



En particular, destacó que 13 de las 20 metas establecidas en la Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género de Vietnam habían sido alcanzadas o superadas para 2025.



Asimismo, expresó su esperanza de que el apoyo de la ONU, incluida ONU Mujeres, continúe alineándose estrechamente con las prioridades nacionales y las necesidades reales de Vietnam en el marco de la cooperación bilateral para el período 2027-2031.



En cuanto a las propuestas de reforma planteadas en el marco de UN80, con motivo del 80.º aniversario de la fundación de la mayor organización mundial, Hai Luu compartió la experiencia de Vietnam en el fortalecimiento del papel del Sistema de Coordinadores Residentes de la ONU, contribuyendo así a mejorar la cohesión y la eficacia operativa de este mecanismo a nivel nacional.



En su discurso de apertura, la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Sami Bahous, repasó algunos de los principales resultados alcanzados en la implementación de programas destinados a promover la igualdad de género. Destacó que la disponibilidad de datos para el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, relativo a la igualdad de género, aumentó del 26% al 63%.



No obstante, advirtió que los conflictos, las dificultades económicas, el cambio climático, los desafíos a los derechos de las mujeres y la insuficiencia de recursos siguen constituyendo obstáculos considerables.



Afirmó que ONU Mujeres continuará aplicando su nuevo plan estratégico y velará por que las reformas de la ONU contribuyan a fortalecer los esfuerzos en favor de la igualdad de género.



Durante los debates, los países reafirmaron su respaldo al papel y al mandato de ONU Mujeres y subrayaron la necesidad de garantizar recursos suficientes, estables y flexibles, así como de mejorar la eficiencia de sus operaciones y los resultados concretos a nivel nacional./.

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