Vietnam figura entre los tres destinos asiáticos con más turistas repetidores

Hanoi (VNA)- Vietnam se mantuvo entre los tres principales destinos asiáticos con las tasas más altas de viajeros que repiten su visita, según la plataforma de viajes digital Agoda.



Vu Ngoc Lam, director nacional de Agoda en Vietnam, señaló que el hecho de que Vietnam siga situándose entre los tres destinos asiáticos con mayor tasa de turistas que regresan refleja claramente la diversidad y el atractivo de los productos turísticos del país.



En Vietnam, los cinco destinos con mayor tasa de turistas que regresaron durante el primer semestre de 2026 fueron, respectivamente, Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh, Nha Trang, Hanoi y la isla de Phu Quoc, informó.



Las dos principales ciudades de Vietnam mejoraron su posición respecto al año pasado, sobre todo Hanoi ascendió dos puestos y Ciudad Ho Chi Minh aumentó un peldaño.



Sa Pa también registró un avance notable, al subir tres puestos en comparación con 2025. El creciente atractivo del destino también se reflejó en los datos sobre actividades de experiencias de Agoda.



En especial, Sun World Fansipan Legend fue la actividad de experiencias más reservada en Agoda en Vietnam durante los primeros seis meses de 2026.



Mientras tanto, Da Nang subió dos lugares en comparación con el año pasado, apareciendo entre las seis ciudades asiáticas con la mayor tasa de visitantes que repiten su visita.



Desde el ritmo de vida vibrante de Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh hasta las playas de ensueño de Da Nang o los majestuosos paisajes montañosos de Sa Pa, cada destino ofrece a los turistas un nuevo motivo para regresar a Vietnam.



En los primeros ocho meses del año, Vietnam dio la bienvenida a casi 16 millones de turistas extranjeros, un 14,4% más que en igual lapso de 2025. Esta cifra representó el 63,6% de la meta fijada para 2026.



Con cerca de 16 millones de visitantes internacionales acumulados en ocho meses y perspectivas favorables para la temporada alta de fin de año, la industria del ocio cuenta con condiciones propicias para acelerar su crecimiento y acercar el número de llegadas internacionales a la meta de 25 millones de visitantes en 2026./.

VNA