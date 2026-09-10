Homenaje al Presidente Ho Chi Minh refuerza la amistad entre Vietnam y China

Kunming, China (VNA)- Una serie de actividades para rendir homenaje al Presidente Ho Chi Minh y destacar las huellas de sus actividades en China se llevó a cabo en esta ciudad, como contribución a fomentar la amistad y la solidaridad tradicional entre los dos pueblos.



La serie de actividades incluyó la inauguración de la exposición temática “El Presidente Ho Chi Minh y China: un camino de amistad, el anhelo de paz y desarrollo”; un encuentro de homenaje a residentes vietnamitas en este país, quienes tuvieron la oportunidad de reunirse con el Tío Ho y la exhibición de fotografías documentales y objetos relacionados con ese héroe revolucionario en Kunming y la provincia de Yunnan, entre otros.



Como actividad destacada, la mencionada exposición presentó más de 100 documentos e imágenes, incluidos materiales que se dan a conocer al público por primera vez.



El evento se centró en retratar la vida, la trayectoria y las actividades revolucionarias del Presidente Ho Chi Minh en China, así como sus estrechos vínculos con revolucionarios, intelectuales chinos y el pueblo de China, destacando así el proceso de formación, fortalecimiento y la continuidad de las relaciones de amistad entre ambas naciones a lo largo de los años.



Durante una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias en China, Nguyen Van Duong, subdirector del Área de Reliquias del Presidente Ho Chi Minh en el Palacio Presidencial, subrayó que la exposición se considera una actividad cultural y diplomática de gran significado, que contribuye a dar a conocer la vida, la trayectoria y el proceso de las actividades revolucionarias del Tío Ho en este país, poniendo así de relieve sus contribuciones a la construcción de los cimientos y al fomento de la amistad entre ambas naciones.



A través del sistema de documentos y fotografías expuestos, las personas de los dos países, especialmente las jóvenes generaciones, tienen más oportunidades de comprender profundamente la tradición de solidaridad y amistad, brindando así aportes a preservar y profundizar los nexos de cooperación integral entre Vietnam y China para que sigan desarrollándose cada vez más, puntualizó.



Se espera que las actividades no solo contribuyan a preservar y poner en valor los documentos relacionados con el Presidente Ho Chi Minh, sino que también amplíe los intercambios culturales y fortalezca el entendimiento y los estrechos vínculos entre los pueblos./.

VNA