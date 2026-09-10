Cultura-Deporte

Hanoi acogerá diálogo internacional sobre conservación del patrimonio

Unos 250 delegados participarán en Hanoi en el Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, con especial atención a la conservación del Palacio Kinh Thien.

La delegación vietnamita asiste a la 46ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial. (Foto: nhandan.vn)
La delegación vietnamita asiste a la 46ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial. (Foto: nhandan.vn)

Hanoi (VNA) - Unos 250 delegados nacionales e internacionales participarán en la Conferencia de Diálogo Asia-Pacífico sobre Patrimonio y Autenticidad, que se celebrará de forma presencial y virtual del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2026 en Hanoi.

El evento tendrá lugar en el Hotel Meliá Hanoi y será organizado conjuntamente por la Comisión Nacional de Vietnam para la UNESCO, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y el Comité Popular municipal, en coordinación con la Oficina de la UNESCO en Hanoi y el Departamento de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

El encuentro busca convertirse en un foro científico internacional para profundizar el estudio, el intercambio y el debate sobre la autenticidad en la conservación del patrimonio mundial, en estrecha relación con el Valor Universal Excepcional (OUV), la integridad y los valores culturales de los sitios patrimoniales.

A través del diálogo entre organismos de gestión, organizaciones internacionales, expertos y científicos, la conferencia buscará identificar enfoques de conservación adecuados a las características históricas, culturales y sociales de Asia-Pacífico, contribuyendo a promover una conciencia, una perspectiva científica y unos principios de conservación acordes con la realidad regional.

La celebración del diálogo en Vietnam refleja el papel activo y responsable del país en la cooperación internacional para conservar y promover el valor del patrimonio mundial. En particular, el encuentro prestará especial atención al conjunto central de la Ciudadela Imperial de Thang Long-Hanoi, al sitio histórico de Co Loa y a otros patrimonios y monumentos destacados de Vietnam. También contribuirá a promover la imagen de Hanoi como Ciudad por la Paz y Ciudad Creativa, así como centro cultural de Vietnam.

Asimismo, el diálogo establecerá un mecanismo de intercambio permanente entre Hanoi, el Centro de Conservación del Patrimonio de Thang Long-Hanoi, la UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y expertos internacionales, reforzando la consulta especializada para la investigación, conservación, restauración y recuperación del Palacio Kinh Thien.

Los debates profesionales, junto con las visitas de campo, analizarán cuestiones relacionadas con la autenticidad y la integridad, las evidencias arqueológicas, los documentos históricos, la arquitectura, los materiales, las técnicas tradicionales y las posibilidades de recuperar valores perdidos. Estos elementos servirán de base para el proyecto de conservación, restauración y recuperación del Palacio Kinh Thien.

El programa comenzará el 27 de septiembre con visitas al lago Hoan Kiem, el casco antiguo y el Templo de la Literatura. El día 28 se celebrarán la sesión inaugural y seminarios sobre autenticidad, OUV y las contribuciones de Asia al pensamiento mundial sobre este concepto.

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Tour nocturno en el Templo de Literatura (Foto: VNA)


El 29 de septiembre, los delegados visitarán una exposición sobre la autenticidad en la reconstrucción del Palacio Kinh Thien y el espacio de su Palacio Principal. También está prevista la ceremonia de inicio del proyecto de conservación, restauración y recuperación del Palacio Kinh Thien en la Ciudadela Imperial de Thang Long-Hanoi. Por la tarde continuarán los seminarios especializados.

El 30 de septiembre se celebrarán sesiones plenarias sobre comunidad, conocimiento, gobernanza a largo plazo y perspectivas de futuro, así como sobre el camino a seguir para el “Documento de Hanoi sobre Autenticidad y Valor Universal Excepcional”. Tras la clausura, los delegados realizarán actividades de trabajo y visitas de campo a sitios patrimoniales de la provincia norteña de Ninh Binh./.

VNA
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