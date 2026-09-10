Turismo

MetFone y Ministerio de Turismo de Camboya lanzan campaña de promoción turística

Camboya y MetFone lanzan la campaña “My Village, My Food” para promover destinos turísticos y la gastronomía jemer mediante videos en redes sociales.

Metfone, filial del grupo vietnamita de telecomunicaciones Viettel (Foto: VNA)
Metfone, filial del grupo vietnamita de telecomunicaciones Viettel (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - El Ministerio de Turismo de Camboya y MetFone, filial del grupo vietnamita de telecomunicaciones Viettel, han puesto en marcha la campaña conjunta “My Village, My Food” (Mi Aldea, Mi Comida), destinada a promover los destinos turísticos camboyanos a través de su gastronomía local.

El memorando de entendimiento para esta cooperación fue firmado por el ministro de Turismo, Huot Hak, y el director general de MetFone, Cao Manh Duc.

En el marco de la campaña, ambas partes produjeron siete videos cortos sobre platos característicos de las provincias de Kampot, Kep, Preah Sihanouk, Siem Reap, Battambang, Pursat y Takeo. Los videos serán publicados hasta octubre de 2026 en las redes sociales del Ministerio de Turismo, los departamentos provinciales de Turismo, MetFone y los creadores de contenido participantes.

En el evento, el ministro Huot Hak expresó su reconocimiento a la iniciativa de aplicar nuevas tecnologías a la promoción de la identidad gastronómica jemer y el potencial turístico de Camboya.

Asimismo, destacó que ambas partes seguirán consolidando y ampliando su asociación mediante nuevos ámbitos de cooperación, con un enfoque eficiente y orientado a resultados, a fin de promover el turismo y el patrimonio gastronómico camboyanos entre visitantes nacionales e internacionales./.

VNA
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