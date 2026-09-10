Medios rusos destacan importancia estratégica de la visita del máximo dirigente vietnamita

Moscú (VNA) - La visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 7 al 9 de septiembre, recibió especial atención de agencias de noticias, medios de comunicación y círculos académicos rusos, que destacaron su importancia estratégica para las relaciones bilaterales.



La opinión pública coincidió en resaltar el significado histórico de la visita, considerada una muestra de la firmeza estratégica de Vietnam y un impulso para una nueva etapa de cooperación sustancial entre ambos países.



El 9 de septiembre, el portal oficial de información del Kremlin, junto con numerosos periódicos y sitios web rusos, difundió ampliamente los principales contenidos de las declaraciones de To Lam durante su reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin. Los medios destacaron su afirmación de que Vietnam concede gran importancia al desarrollo de las relaciones con el país euroasiático y las considera una prioridad, una política coherente y una opción estratégica fundamental de su política exterior.



Previamente, el portal informativo del Gobierno ruso y otros medios reseñaron ampliamente el encuentro entre el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, y To Lam. Durante la reunión, se destacó que las autoridades y empresas rusas otorgan máxima prioridad al desarrollo de empresas mixtas de nueva generación con Vietnam en sectores como la economía digital, la energía atómica con fines pacíficos, la infraestructura de transporte, la industria y la agricultura. Los medios también señalaron el notable aumento interanual del número de turistas rusos que eligen Vietnam como destino vacacional.



De manera destacada, la agencia de noticias ura.news publicó un artículo de opinión en el que subrayó las grandes expectativas de Rusia respecto al desarrollo de una cooperación a largo plazo con Vietnam. También destacó la disposición de Hanoi a actuar como puente para facilitar el acceso de las empresas rusas al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y otros mercados internacionales.



La publicación citó a Ekaterina Koldunova, directora del Centro ASEAN del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (MGIMO), adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. La especialista apuntó que, en un contexto en el que Rusia refuerza su orientación hacia el Este y Vietnam acelera su desarrollo con el objetivo de convertirse en un país desarrollado en 2045, las relaciones entre ambos países están experimentando una activa recuperación y expansión en ámbitos como la energía nuclear, las tecnologías de la información, la agricultura, la infraestructura, la logística y la educación.



Por su parte, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Anton Bredikhin, investigador sénior del Instituto de China y Asia Contemporánea de la Academia de Ciencias de Rusia, afirmó que la visita de Estado de To Lam constituye un nuevo hito histórico, al reafirmar el carácter duradero de las relaciones entre ambos países y la determinación de continuar profundizando la Asociación Estratégica Integral y la cooperación bilateral.



Según Bredikhin, durante las conversaciones entre Vladimir Putin y To Lam, ambas partes firmaron una serie de acuerdos y documentos de cooperación orientados a aprovechar el amplio potencial existente en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la energía y el petróleo, así como a fortalecer los vínculos económicos, comerciales y de inversión.



El experto añadió que la visita permitió promover nuevos ámbitos de cooperación estratégica. En particular, ambas partes acordaron ampliar los corredores logísticos, incluidos los ferroviarios, aéreos y marítimos; fortalecer los intercambios culturales; impulsar el turismo y formar recursos humanos de alta calidad.



La favorable acogida de la opinión pública rusa a la visita de Estado de To Lam reafirma, una vez más, la posición internacional de Vietnam ante los cambios de la época y transmite un firme mensaje sobre las relaciones entre ambos países: una asociación de confianza, duradera y orientada a generar nuevos avances en la cooperación bilateral en el futuro./.

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