Rey y Reina de Tailandia realizarán visita de Estado a Vietnam

Hanoi (VNA) - El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la reina Suthida realizarán una visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre.
La visita responde a una invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores./.
Hanoi (VNA) - El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la reina Suthida realizarán una visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre.