Política

Rey y Reina de Tailandia realizarán visita de Estado a Vietnam

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la reina Suthida realizarán una visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre.

El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Fuente: VNA)
El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El rey de Tailandia, Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, y la reina Suthida realizarán una visita de Estado a Vietnam del 14 al 16 de septiembre.

La visita responde a una invitación del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Tailandia #visita de Estado #Maha Vajiralongkorn #reina Suthida #To Lam
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

El vicepresidente del Comité Popular municipal Hoang Nguyen Dinh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh, puente en la relación Vietnam-Tailandia

Autoridades de Ciudad Ho Chi Minh y representantes del Gobierno tailandés conmemoraron el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales, destacando el compromiso de la urbe para fortalecer el comercio, la inversión y el turismo en el marco de la Asociación Estratégica Integral.

El profesor asociado y doctor Anatchai Rattakul, hijo del exministro de Relaciones Exteriores tailandés Bhichai Rattakul. (Foto: VNA)

Vietnam y Tailandia: 50 años de amistad

La sinceridad y los vínculos entre los pueblos han sido claves para fortalecer las relaciones Vietnam-Tailandia, establecidas en 1976 y encaminadas hacia una cooperación más estrecha.

Ver más

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firman un memorando de cooperación entre los Parlamentos. (Foto: VNA)

Vietnam y Mongolia firman un memorando de cooperación parlamentaria

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y su homólogo de Mongolia, Sandag Byambatsogt, firmaron hoy un memorando de cooperación entre los Parlamentos de ambos países, en el marco de la visita oficial de dirigente vietnamita a la nación del centro de Asia.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la reunión con la prensa. Foto: VNA

Vietnam y Rusia acuerdan reforzar su asociación estratégica integral en la nueva etapa

Con motivo de la visita de Estado del secretario general del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación de alto nivel, a Rusia del 7 al 9 de septiembre, ambas partes emitieron una Declaración Conjunta sobre el fortalecimiento de su Asociación Estratégica Integral en la nueva etapa.