Titular del Legislativo vietnamita recibe a presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Mongolia-Vietnam

Ulán Bator (VNA) - En el marco de su visita oficial a Mongolia, el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, recibió en la mañana del 10 de septiembre, a J. Bayarmaa, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Mongolia-Vietnam.



El titular parlamentario expresó su satisfacción por reunirse con J. Bayarmaa y los miembros del Grupo, y señaló que tiene el honor de ser el primer visitante extranjero que realiza una visita oficial a Mongolia por invitación del presidente de la Gran Asamblea Estatal (Parlamento), Sandag Byambatsogt, justo antes del importante período de sesiones de otoño del órgano legislativo mongol.



Tras constatar los logros de desarrollo alcanzados por Mongolia, destacó la contribución de los parlamentarios y del Grupo Parlamentario de Amistad, así como de J. Bayarmaa, a la promoción de la cooperación entre los dos Parlamentos y de las relaciones de amistad entre Vietnam y Mongolia.



Expresó su confianza en que los Grupos Parlamentarios de Amistad Mongolia-Vietnam y Vietnam-Mongolia continuarán fortaleciendo los contactos, los intercambios de delegaciones y los encuentros entre parlamentarios, incluidos los realizados al margen de conferencias parlamentarias internacionales y regionales, para reforzar el entendimiento, la confianza política y la amistad entre los pueblos de ambos países.



Panorama de la cita. (Foto: VNA)



Sobre la base del entendimiento común entre los dirigentes de ambos países y Parlamentos, pidió al Grupo Parlamentario de Amistad Mongolia-Vietnam seguir desempeñando su papel de puente, promoviendo una cooperación sustancial entre los dos órganos legislativos y ampliando los intercambios entre grupos de parlamentarios, comités especializados, parlamentarios jóvenes y parlamentarias, con visitas prácticas, eficaces y resultados concretos.



Asimismo, propuso que los dos Grupos formulen recomendaciones para promover la cooperación en ámbitos con gran potencial y entre los organismos judiciales y de aplicación de la ley. Al valorar la plataforma de Parlamento Abierto del Parlamento de Mongolia, integrada en “E-Mongolia”, llamó a reforzar el intercambio de experiencias legislativas y de supervisión en economía digital, innovación, agricultura verde, seguridad alimentaria, respuesta al cambio climático y desarrollo sostenible.



También manifestó su deseo de que los Grupos apoyen la conexión empresarial y los intercambios económicos, así como la cooperación en cultura, deportes y turismo; promuevan la imagen, el potencial y las fortalezas de cada país; y respalden los vínculos entre localidades, organizaciones de amistad e institutos de investigación legislativa de ambos países.



Por su parte, J. Bayarmaa expresó su satisfacción por recibir a Tran Thanh Man y confió en que su visita abrirá nuevas orientaciones de cooperación y enriquecerá la Asociación Integral Vietnam-Mongolia, dando continuidad a la tradición de amistad construida durante más de 70 años.



Destacó el papel especialmente importante de la cooperación entre los Parlamentos de Vietnam y Mongolia en las relaciones bilaterales y afirmó que los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad Mongolia-Vietnam continuarán promoviendo la aplicación de los objetivos y orientaciones acordados por los dirigentes de ambos países.



J. Bayarmaa también subrayó la importancia de ampliar los intercambios entre los pueblos, especialmente entre jóvenes y estudiantes, y expresó su deseo de ampliar los programas de intercambio estudiantil y entre parlamentarios jóvenes, contribuyendo a preservar y desarrollar la amistad tradicional Vietnam-Mongolia./.