Presidente de Vietnam promulga 15 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional

Hanoi (VNA) - La Oficina Presidencial anunció hoy la Orden del Presidente de la República Socialista de Vietnam por la que se promulgan 15 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura en su primera reunión extraordinaria.

Durante una conferencia de prensa, el vicepresidente de la Oficina Presidencial, Can Dinh Tai, dio a conocer la Orden presidencial relativa a las leyes adoptadas por el órgano legislativo.

Entre las normas promulgadas figuran la Ley de Petróleo y Gas; la Ley de Prevención y Lucha contra Armas de Destrucción Masiva; la Ley de Difusión y Educación Jurídica; la Ley de Mediación de Base; y la Ley de Desarrollo Urbano.

También se incluyen las leyes que modifican y complementan varios artículos de las leyes de Aduanas; de Inversiones; de nueve normativas sobre asuntos militares y defensa nacional; de Responsabilidad de Indemnización del Estado; así como las relativas al Banco Estatal de Vietnam, la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y las Instituciones de Crédito.

Asimismo, se anunció la Orden presidencial sobre las leyes que modifican y complementan varios artículos de diez leyes relacionadas con los procedimientos administrativos y las condiciones empresariales en los sectores de agricultura y medio ambiente; así como de las leyes de Radiofrecuencias, Telecomunicaciones, Transacciones Electrónicas y Transferencia de Tecnología; la Ley sobre Trabajadores Vietnamitas que laboran en el extranjero bajo contrato; la Ley de Publicaciones; y la Ley de Arquitectura.​

Las 15 leyes fueron aprobadas por la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura durante su primera reunión extraordinaria, celebrada en agosto pasado./.