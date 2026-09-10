Vietnam prevé una sólida demanda de empleo en el cuarto trimestre de 2026

Hanoi (VNA) - La Expectativa Neta de Empleo (NEO) de Vietnam se prevé alcance el 36% en el cuarto trimestre de 2026, según una encuesta sobre tendencias de reclutamiento realizada por la empresa ManpowerGroup Vietnam.



La expansión empresarial sigue siendo el principal motor de la demanda de contratación, mientras que la automatización se considera un factor clave detrás de los planes para reducir las contrataciones.



El sector de la información lidera la demanda de contratación al alcanzar el 64% y la mayor demanda se registra en la región norte y entre las empresas con una escala de 50 a 249 empleados.



Las empresas en Vietnam están aumentando la contratación de personal nuevo en comparación con 2025, particularmente para puestos en ingeniería, inteligencia artificial, tecnologías de la información y datos.



No todas las empresas registran una mejora en el ritmo de contratación con respecto a 2025. La escasez de talento y la brecha entre las expectativas de los candidatos y los requisitos laborales son los principales factores que afectan al ritmo del reclutamiento.

Entrevistan a candidatos en una feria de empleo. (Foto: VNA)





En particular, la perspectiva neta de empleo de Vietnam supera el nivel promedio de la región de Asia-Pacífico y Oriente Medio (APME), con cifras del 33% y 29%, respectivamente.



Vietnam ocupa el tercer lugar en la región APME y el undécimo puesto entre los 42 mercados encuestados a nivel mundial.



Expansión de negocios y automatización definen las decisiones de personal



Los datos de la encuesta de ManpowerGroup Vietnam indican que, entre las empresas que prevén aumentar la contratación, el 52% señala que la expansión del negocio como el principal motor de la demanda de personal.



Esta tasa se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto al tercer trimestre de 2026 y sigue siendo un factor clave para la contratación, lo que refleja la confianza empresarial en los últimos meses del año.



Entre el grupo de empresas que planean reducir la contratación, la disminución de la demanda de determinados puestos debido a la automatización es la razón citada con mayor frecuencia.



Esto pone de relieve el impacto cada vez más evidente de la automatización en la planificación de recursos humanos y los requisitos de habilidades en Vietnam. Asimismo, dos quintas partes de las empresas de este grupo informaron que prevén reducir la contratación debido a la preocupación por los desafíos económicos.



Nguyen Thu Trang, directora de Marca de Manpower Vietnam, compartió que aunque la demanda de personal en Vietnam sigue siendo positiva gracias a los planes de expansión comercial de muchas empresas, el enfoque de contratación se está volviendo más estratégico.



A medida que la automatización transforma los métodos operativos y las habilidades requeridas de la fuerza laboral, las empresas ya no se centran únicamente en aumentar el número de empleados, sino que priorizan los puestos que pueden impulsar directamente la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible, argumentó.



La encuesta también señaló que la inteligencia artificial (IA) constituye tanto un motor como un desafío para la contratación. Aunque la aplicación de tecnologías y herramientas de IA está contribuyendo cada vez más a los procesos de contratación, reducir el tiempo necesario para el reclutamiento sigue siendo un desafío para muchas organizaciones.



Nguyen Thu Trang comentó que la IA está contribuyendo a mejorar la eficiencia de la contratación, pero al mismo tiempo plantea nuevos desafíos para las empresas a la hora de encontrar candidatos adecuados. Esto exige que combinen eficazmente la tecnología con la evaluación humana con vistas a tomar decisiones de contratación más precisas./.