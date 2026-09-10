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Vietnam y República Checa impulsan cooperación universitaria y tecnológica

Vietnam y República Checa amplían la cooperación universitaria, científica y tecnológica en IA, semiconductores, energía verde, innovación y manufactura avanzada.

El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam,
El embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam,

Praga (VNA)- La segunda Mesa Redonda Vietnam-República Checa sobre educación universitaria, ciencia, tecnología e innovación se llevó a cabo recientemente en Praga, con la participación de numerosos funcionarios y representantes empresariales de los dos países.

Al intervenir la víspera en el evento, el embajador de Vietnam en la República Checa, Duong Hoai Nam, subrayó la necesidad de impulsar la cooperación entre las instituciones educativas y de investigación de ambas naciones, pasando de actividades de intercambio y proyectos individuales a asociaciones a largo plazo orientadas a resultados concretos.

Los ámbitos potenciales incluyen la inteligencia artificial (IA), la transformación digital, la industria de los semiconductores, la manufactura avanzada, la energía y las tecnologías verdes, así como la biotecnología, comentó.

El hecho de que los países elevaron sus relaciones a la asociación estratégica durante la visita oficial a la República Checa del primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh en enero de 2025, junto con los acuerdos de cooperación en materia de educación, ha generado un nuevo impulso para ampliar la colaboración a nuevos campos, remarcó.

A su vez, David Müller, director general de la Sección de la Unión Europea y Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio de la República Checa, afirmó que la parte anfitriona está dispuesta a apoyar y fomentar la cooperación entre empresas, institutos de investigación y universidades de ambos países.

Vietnam es actualmente el socio comercial más importante de la República Checa en el Sudeste Asiático. El valor de la transacción mercantil bilateral alcanzó por primera vez unos cinco mil millones de dólares en 2025, destacó.

Mientras tanto, Tran Trong Dao, rector de la Universidad Ton Duc Thang de Vietnam, propuso ampliar la red de cooperación entre las universidades, fortalecer los programas académicos internacionales y los proyectos de investigación, así como estrechar los vínculos entre las instituciones educativas y las empresas.

Por su parte, el profesor e ingeniero Petr Sáha, vicepresidente del Consejo de Administración del grupo CTU, de la República Checa, compartió que la parte anfitriona desea ampliar la cooperación con las universidades y empresas vietnamitas en los ámbitos de la energía verde, los sistemas de almacenamiento mediante baterías, la salud y las tecnologías de doble uso.

En el encuentro, los participantes abogaron por impulsar la iniciativa del Centro de Innovación (CVDI), contribuyendo a la expansión de la red de conectividad entre instituciones educativas, organizaciones de investigación y empresas de ambos países.

En la ocasión, firmaron numerosos documentos de cooperación, sobre todo el acuerdo entre la Academia Diplomática de Vietnam y la Universidad de Economía de Praga y el entre la Academia de Aviación de Vietnam y la Universidad Técnica Checa (CVUT), entre otros./.

VNA
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