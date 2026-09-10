Vietnam y México exploran oportunidades de cooperación en energía y puertos

Ciudad de México (VNA) - El embajador de Vietnam en México, Nguyen Van Hai, realizó del 7 al 9 de septiembre una visita de trabajo al estado de Veracruz, en la costa oriental mexicana, donde participó en el 7.º Congreso Internacional de Energía Veracruz y sostuvo encuentros para explorar nuevas oportunidades de cooperación económica.

Durante la visita, Van Hai se reunió con el secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, Ernesto Pérez Astorga, y el director general de la Agencia Estatal de Energía de Veracruz (AEEV), Carlos Andrés Morales Mar. También participó en un diálogo con representantes empresariales locales y recibió a compañías interesadas en explorar el mercado vietnamita.

El embajador presentó los principales logros del desarrollo socioeconómico de Vietnam y propuso ampliar la cooperación entre las localidades vietnamitas y Veracruz en comercio, inversión, cadenas de suministro, logística, puertos marítimos, energía, industria, agricultura, ciencia y tecnología, cultura y turismo.

Pérez Astorga valoró los avances de Vietnam y expresó su respaldo a las propuestas, señalando que las autoridades locales estudiarán un programa concreto de cooperación con Vietnam sobre la base de las fortalezas, necesidades y similitudes de ambas partes.

En el diálogo con la delegación vietnamita, varias empresas de Veracruz manifestaron su interés en organizar próximamente una misión comercial a Vietnam para conocer el mercado, buscar socios y explorar oportunidades de inversión y negocios, inicialmente en comercio, energía, agricultura y turismo.

Organizado anualmente por el Gobierno de Veracruz, en coordinación con la AEEV y la Secretaría de Energía de México (SENER), el Congreso Internacional de Energía Veracruz reúne a organismos reguladores, empresas energéticas estatales como Pemex y CFE, compañías privadas nacionales e internacionales y expertos para intercambiar opiniones sobre políticas, oportunidades de inversión y nuevas tecnologías.​

Ubicado en la costa del Golfo de México, Veracruz ocupa una posición estratégica en las redes comerciales de México con la costa este de Estados Unidos, Europa y el Caribe. Es la sexta economía más grande entre las 32 entidades federativas del país y cuenta con importantes sectores como petróleo y gas, petroquímica, energía, siderurgia, productos químicos, agricultura, ganadería y pesca.

El estado alberga además el puerto de Veracruz, el mayor de la costa oriental de México, y dispone de una amplia infraestructura portuaria, vial e industrial que refuerza su papel en el comercio exterior y las cadenas de suministro internacionales.

​La visita se produjo en un contexto de búsqueda de nuevas oportunidades para fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y México. La cooperación con estados mexicanos con ventajas en energía, puertos e industria, como Veracruz, ofrece potencial para ampliar los vínculos empresariales, especialmente en cadenas de suministro, logística y comercio./.